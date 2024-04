Entrano in casa di un giocatore della Fiorentina durante la gara di Conference. Ladri messi in fuga dai vicini

Firenze, 19 aprile 2024 – Evidentemente i ladri sapevano bene che tipo di impegni aveva la loro vittima in quel momento, perché si sono introdotti nella sua abitazione esattamente nel momento in cui era impegnato sul prato del Franchi nella gara di Conference League contro il Victoria Plzen.

Malviventi in azione ieri a Firenze nella casa di un giocatore della Fiorentina. Il fatto è accaduto proprio nel momento in cui si stava disputando la partita vinta 2-0 dai viola. A mettere in fuga i ladri sono stati alcuni residenti, che hanno chiamato il 112 Nue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Due uomini, secondo quanto ricostruito, si sono introdotti nell'abitazione del calciatore rompendo la porta finestra per mettere a segno il colpo ma il sopraggiungere di un vicino ha mandato a monte i piani. I due sono stati visti da un altro abitante del quartiere mentre a volto coperto, si stavano allontanando. I ladri non avrebbero rubato nulla. Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona.