'La lingua del mare': il progetto della Crusca dedicato al lessico marinaresco

Firenze, 18 giugno 2025 - Rendere fruibile la ricchezza del lessico marinaresco attraverso la messa in rete di dizionari dedicati, a partire da quelli del Novecento. Con questo obiettivo Accademia della Crusca e Lega Navale italiana insieme hanno partorito il progetto 'La lingua del Mare'. Il presidente dell'Accademia, Paolo D'Achille, a Firenze ha aperto la quarta tornata accademica dedicata proprio a questa, progettata e diretta dalla professoressa Annalisa Nesi. Da oggi, è consultabile il sito www.linguadelmare.it con il primo dizionario acquisito e reso percorribile con diverse modalità di ricerca: si tratta del Dizionario di marina medievale e moderno, pubblicato dall'Accademia d'Italia nel 1937. Il sito della "Lingua del Mare" è la prima tappa di un percorso avviato dall'Accademia della Crusca per valorizzare e rendere accessibili in rete materiali, editi e inediti, relativi alla marineria e alla pesca con l'obiettivo di diffondere il sapere marittimo attraverso la conoscenza del lessico e della sua storia. A Firenze è stato siglato un accordo di collaborazione tra l'Accademia della Crusca e la Lega Navale Italiana, il principale ente pubblico associativo italiano che si occupa di mare dal 1897. Tra gli obiettivi dell'intesa la condivisione di competenze e la realizzazione di progetti congiunti legati alla valorizzazione e alla diffusione della lingua e della cultura marinaresca, in particolare verso i giovani. La Lega Navale Italiana metterà a disposizione le proprie conoscenze e un ampio patrimonio archivistico sui saperi del mare, tra cui figurano due importanti dizionari, il Vocabolario marinaresco del comandante conte Carlo Bardesono Di Rigas del 1932 e il Dizionario marinaro del contrammiraglio Luigi Castagna del 1955.