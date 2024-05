Calcio Storico, Azzurri-Verdi la prima semifinale. Biglietti esauriti e finale anticipata

Firenze, 31 maggio 2024 - Ci siamo, il tempo delle semifinali del torneo del Calcio Storico è arrivato. La prima domani, sabato 1 giugno, che vedrà di fronte i Verdi di San Giovanni contro gli Azzurri di Santa Croce. Domenica 2 giugno la seconda semifinale vedrà invece scontrarsi i Rossi di Santa Maria Novella contro i Bianchi di Santo Spirito. Sorteggio determinato alla presenza dei quattro capitani e del presidente Pierguidi, come da tradizione, nel giorno di Pasqua poco prima dello Scoppio del Carro in Piazza Duomo. Una novità, riguarda la finale, in programma sabato 15 giugno e non il 24, giorno di San Giovanni. Motivo del tutto politico. C'era il timore di far coincidere la finale con lo strascico dell’eventuale ballottaggio delle elezioni comunali, previsto per sabato 22 e domenica 23 giugno. Dicevamo della prima semifinale, attesissima, tra i Verdi di San Giovanni e gli Azzurri di Santa Croce. Sarà la partita inaugurale del torneo 2024. Nel post pandemia gli Azzurri sono sempre andati in finale contro i rossi. Vittoria nel 2022 e sconfitta netta (9-2) lo scorso anno. Obiettivo riprovarci ancora, ma sulla loro strada troveranno gli agguerriti Verdi che si sono preparati particolarmente bene per la sfida. Entrambe le semifinali, e chiaramente anche la finale del 15 giugno, saranno precedute dalla sfilata del corteo storico della Repubblica Fiorentina che partirà alle ore 15,45 da piazza Santa Maria Novella e passerà da piazza della Signoria. Capitolo Magnifici Messeri. In questa edizione verranno omaggiati i calcianti storici del passato: per la semifinale di domani, sabato 1 giugno, toccherà a Gabriele Ceccherelli detto 'Zena' e Gianluca Lapi. Domenica 2 giugno sarà la volta di Alessandro Franceschi detto 'Ciara' e Maurizio Barni. Sarà possibile seguire tutte e tre le partite in televisione. In chiaro, in tutta la regione, la diretta sarà assicurata da Toscana TV (canale 11 del digitale terrestre) e da Firenze TV (canale 80). Inoltre in tutta Italia si potrà seguire la partita su DAZN. Edizione che porta con sé anche una novità per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti (sarà così anche per la finale). La vendita è stata soltanto online, dunque non più al Box Office delle Murate come gli scorsi anni. Costo 29 euro per le curve e 50 per la Tribuna. Biglietti per la semifinale esauriti in brevissimo tempo dopo l'apertura della vendita. Firenze attende il torneo 2024 con la passione di sempre.