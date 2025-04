L’uomo da 300mila euro: Paolini all’Eredità è inarrestabile, festa totale a Mulazzo

Mulazzo (Massa Carrara), 10 aprile 2025 – Adesso chiamatelo mister 300mila euro. Il concorrente lunigianese de L’Eredità Gabriele Paolini, trent’anni, aggiunge altri 25mila euro, vinti nella puntata di giovedì 10 aprile. E tocca appunto una cifra davvero ragguardevole nelle puntate in cui fin qui è stato concorrente: 300mila euro appunto.

Il campione ha dominato il programma Rai per ben 25 puntate consecutive. Una grande preparazione, una grande lucidità, per una prova davvero mostruosa che è valsa a Paolini una grande notorietà, con articoli anche dalle testate nazionali. E Mulazzo segue trepidante ogni puntata. Giovedì 10 aprile, dopo la vittoria, ancora scene di festa e giubilo in paese, tra i parenti e gli amici dell’impiegato comunale dell’amministrazione della stessa Mulazzo.

Paolin è apparso molto emozionato durante la puntata. Ha accolto il trionfo del 10 aprile con il solito sorriso che lo contraddistingue, confermandosi non solo preparato ma anche particolarmente amato dal pubblico per la sua spontaneità. Intanto Mulazzo si gode il suo quarto d’ora di celebrità. Grande soddisfazione per il paese della Lunigiana salito alla ribalta delle cronache nazionali.

A fine marzo Paolini aveva tagliato il traguardo dei 200mila euro. Puntata dopo puntata, dieci giorni dopo siamo appunto a 200mila. Il preserale di Rai Uno ha dunque un vero e proprio eroe, che adesso ha voglia di tagliare nuovi importanti traguardi. Certamente, il premio dovrà essere tassato. Il premio viene conferito in gettoni d’oro, che al cambio perdono non poco. Ma si tratta comunque di un gruzzolo importante per il trentenne lunigianese.