Gabriele Paolini trionfa a L'Eredità: vince 200mila euro alla ghigliottina

Nuovo colpaccio per il campione lunigianese 29enne Gabriele Paolini, che ieri sera ha centrato ancora una volta la parola della ’ghigliottina’ portando a casa altri 200mila euro. Un bottino che, dunque, sale. Aveva mancato una “ghigliottina” da 25mila euro il 20 marzo, ma il giorno dopo si era rifatto con gli interessi vincendone una da 75mila euro. Ma ieri sera il mulazzese Paolini ha sbancato L’Eredità, il popolare gioco preserale di RaiUno condotto da Marco Liorni. Si è infatti portato a casa il mega montepremi del gioco finale in cui si deve indovinare la parola che unisce i cinque indizi raccolti: suoi 200mila euro, che si aggiungono ai 75mila già conquistati nei giorni scorsi. Paolini, che vive a Roma ed è dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze, ha centrato la parola “buca”. Le cinque parole erano: Dare, Palla, Ora, Orchestra e Stradale. Una volta rivelata la soluzione data da Paolini, fornite le spiegazioni del perché aveva pensato proprio a quella parola, Liorni ha concesso al pubblico un po’ di suspense prima che il concorrente girasse il cartellino con la risposta esatta: era proprio “buca”. Applausi e abbracci fra giocatore e conduttore a suggellare una super serata per il giovane che porta a casa un mega bottino.