L’Eredità, una ‘ghigliottina’ da 75mila euro vinta dal toscano Gabriele Paolini

Mulazzo (Massa Carrara), 21 marzo 2025 – La quarta è quella buona. La quarta serata, si intende, di partecipazione a L’Eredità, il programma di prima serata di RaiUno condotto da Marco Liorni.

Gabriele Paolini, impiegato di 30 anni, lunigianese di Mulazzo, aveva mancato una ‘ghigliottina’ da 25mila euro mercoledì sera: sembrava anche abbastanza facile, ma dal divano di casa allo studio televisivo la situazione è ben diversa. Ma giovedì 21 marzo si è preso la rivincita e con gli interessi: alla quarta serata di partecipazione, appunto, Paolini è arrivato al gioco finale, per l’appunto la popolare ‘ghigliottina’, e si è trovato davanti alle parole ‘angolo’, ‘materiali’, ‘brutta’, ‘anatomia’ e ‘impero’. Ha scritto sul cartoncino quella che riteneva essere la parola vincente: ‘caduta’. E l’ha azzeccata.

Una bella vincita per il concorrente toscano: 75mila euro. C’è sempre da ricordarsi che in realtà la cifra è sensibilmente diversa: 75mila euro in gettoni d’oro si deprezzano prima di tutto per le tasse che si devono pagare sulla vincita, poi nel passaggio da gettoni d’oro a euro. Ma restano comunque una bella sommetta e una bella figura fatta a uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico della televisione generalista.