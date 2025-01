Bianca, campionessa senza portafoglio

Da Prato a L’Eredità, il famosissimo e seguitissimo game show di Rai Uno in cui sette concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile Ghigliottina. Dove la pratese Bianca Nenciarini è andata vicina a vincere qualcosa come 95mila euro in occasione della puntata andata in onda lo scorso 16 gennaio. "Mi sono mangiata le mani soprattutto la prima volta che sono arrivata fino alla Ghigliottina: avevo in testa la parola "osso", che poi si è rivelata essere quella giusta, ma alla fine ne ho scritto un’altra, sbagliando. Vincere quei 95mila euro avrebbe fatto sicuramente comodo, però ho preso il tutto con filosofia". Bianca, che di mestiere fa il tecnico di laboratorio chimico all’Università di Firenze, è stata protagonista in sei puntate del gioco condotto da Marco Liorni. "E’ partito tutto dal mio compagno Matteo, che mi ha iscritto a novembre senza dirmi niente. Poi sono stata contattata dalla redazione per fare il provino, che è andato molto bene. Così mi hanno chiesto di registrare la prima puntata a dicembre. In totale sono state sei, di cui le ultime cinque a gennaio: per due volte ho raggiunto la Ghigliottina - racconta la ragazza pratese - e la cosa più impegnativa è stata senza dubbio il fatto di registrare due puntate al giorno. Da casa sembra tutto molto più leggero, ma se ti capita di accedere al gioco finale, passi molto tempo in piedi e devi essere pronta anche psicologicamente". L’Eredità è un momento che Bianca non scorderà: "E’ stata un’esperienza davvero impegnativa e coinvolgente e, per una persona come me che sente particolarmente l’ansia, anche una prova di coraggio, visto che sono uscita dalla mia comfort zone. Ma sono davvero contenta di averla vissuta. Anche perché è bello vedere il "dietro le quinte": vieni letteralmente coccolato dai membri della redazione. E poi con gli altri concorrenti ti conosci in quei giorni. Chissà, magari ci riproverò, dato che sono andata così vicina a vincere. Devo aspettare il tempo minimo, ossia tre anni, ma poi spero di ritrovare il coraggio e di avere un’altra opportunità".

Francesco Bocchini