"Saremo protagonisti". Ecco le rivali più temute

"Considerando il "blocco" delle retrocessioni, è forse lecito aspettarsi un campionato "a due velocità": le squadre che hanno intenzioni di provare a salire si attrezzeranno, le altre ne approfitteranno forse per far crescere i più giovani. Sarà ad ogni modo un torneo interessante". A circa una settimana dal ritrovo dei Cavalieri Union al Montano, Alessandro Lunardi (confermato al fianco di Alberto Chiesa come collabotatore tecnico) è così intervenuto in merito alla Serie A2 che vedrà i "tuttineri" impegnati tra poco meno di due mesi. Il debutto in campionato sarà lontano dal Chersoni: 19 ottobre alle 15:30 contro Civitavecchia, in una "classica" degli ultimi anni che ha spesso sorriso al sodalizio pratese. L’esordio casalingo è previsto per la domenica successiva: alle 14:30, andrà in scena il derby con l’UR Firenze dell’ex-Cavaliere Emanuele Trechas. La trasferta in Campania contro il Napoli Afragola (2 novembre, inizio ore 14:30) farà da preambolo a tre settimane di sosta, con il torneo che riprenderà il 30 novembre in casa contro il Rugby Roma Olimpic. Il 7 dicembre, i "tuttineri" andranno nelle Marche per l’inedita sfida con San Benedetto, per poi scendere in Abruzzo il 14 dicembre per sfidare L’Aquila (in un "revival" degli anni dell’Eccellenza) e chiudere così l’anno. La "sfida di cartello" del nuovo anno sarà senza dubbio quella con la Lazio, che due stagioni fa valeva un posto per i playoff e che con tutta probabilità anche stavolta sarà decisiva: il 18 gennaio (sette giorni dopo aver ricevuto la Roma Rugby) i Cavalieri andranno nella capitale per affrontare i biancocelesti. Il girone d’andata si chiuderà il prossimo 25 gennaio contro la Polisportiva Paganica, per poi ricominciare contro Civitavecchia e confrontarsi nuovamente con le altre compagini. "Le rivali? Vedo in primis la Lazio: sono sicuro che nonostante il ridimensionamento, punterà comunque al vertice – ha aggiunto Lunardi – poi c’è L’Aquila, che mi sembra una squadra giovane e ben attrezzata. E anche Rugby Roma può essere una sorpresa. Staremo a vedere, noi saremo determinati: l’obiettivo è quello di disputare un campionato da protagonisti". Nel mirino c’è adesso il primo test amichevole del prossimo 20 settembre, che vedrà il gruppo affrontare il Livorno al Montano. E che rappresenterà un primo banco di prova, dando a Chiesa ulteriori indicazioni su cui lavorare.

Giovanni Fiorentino