Bertocci torna a L’Eredità. Il campione protagonista in tv dopo lo stop per la pandemia

È tornato e sta già facendo parlare di sé. Il cortonese Riccardo Bertocci è riapparso su Rai Uno come concorrente de L’Eredità oggi condotta da Marco Liorni. Dopo alcune puntate in cui ha dato bella mostra della sua preparazione, ha conquistato anche il pass per la finale partecipando alla nota Ghigliottina dove è necessario indovinare la parola che lega tutte le altre. In palio c’erano 45 mila euro, che Riccardo, però non è riuscito a portarsi a casa. Ci riproverà ancora, essendosi comunque laureato campione. Un appellativo ormai cucito addosso per Bertocci, che al famoso quiz di Rai Uno ha partecipato lo scorso anno per ben 32 puntate consecutive (e 18 ghigliottine disputate) arrivando anche a vincere 40 mila euro in gettoni d’oro. Poi, a febbraio dello scorso anno, ci fu un ritiro. A spiegarne le ragioni, attraverso le pagine de La Nazione, fu lo stesso campione. Seppur rimasto imbattuto, non aveva potuto proseguire la sua partecipazione a causa di una rilevata positività al Covid19. Bertocci era, però, diventato un personaggio amatissimo della trasmissione, apprezzato da tutti per la sua cultura incredibile e grande preparazione oltre che dalla sua simpatia e veracità. Da qui la possibilità di rientrare in gioco concessa dalla produzione. È in gara dallo scorso 25 marzo continuando ad inanellare dei bei successi. "Sono molto felice di aver avuto l’occasione di tornare – conferma Bertocci - e devo dire che ho avuto un’accoglienza meravigliosa. Mi sono sentito in famiglia, dalla produzione fino al pubblico. Il gioco, rispetto, allo scorso anno si è fatto ancora più duro, ma cerco di tenere botta". Riccardo è stato ed è tutt’ora anche un bell’ambasciatore della sua Cortona.

Laura Lucente