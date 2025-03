Will Smith in Toscana: il concerto estivo nell’ambito del suo tour mondiale

Massa, 18 marzo 2025 – Will Smith ha annunciato il suo imminente tour estivo 'Based on a True Story', che toccherà il Marocco, l'Europa e il Regno Unito. Con l’unica data in Italia che sarà in Toscana, a Villa Alpebella, la residenza di Andrea Bocelli, nell’ambito del Big Art Festival.

"Siamo pronti a una grande serata a Villa Alpebella – dice l’organizzazione del Big Art – la residenza privata del leggendario tenore”.

L'artista vincitore del Grammy, attore e poliedrico intrattenitore, si esibirà in numerosi festival internazionali, tra cui Mawazine in Marocco, Positiv Festival in Francia, Dreambeach in Spagna e Big Art Festival in Italia. Gli spettacoli principali di Will Smith inizieranno il 13 luglio ad Amburgo, in Germania, prima di arrivare a Francoforte, Cardiff, Manchester, Londra, Parigi e altro ancora.

L'unica tappa italiana del performer americano, iconico interprete di pellicole come 'Men in Black', 'Io sono leggenda', 'Independence Day' e tante altre, sarà il 25 luglio prossimo al Big Art festival di Massa. I biglietti saranno in vendita da venerdì 21 marzo. Info sul sito dell’artista.

L'annuncio del tour 'Based on a True Story' arriva in concomitanza con l'uscita del primo album di Smith dopo 20 anni, dal titolo 'Based on a True Story', la cui uscita è prevista per il 28 marzo. Questi spettacoli dal vivo lo vedranno eseguire brani del nuovo album insieme ai suoi classici successi tra cui 'Jiggy Wit It', 'Miami', 'Summertime' e altro.

L'album da 14 tracce presenterà una varietà di collaboratori tra cui DJ Jazzy Jeff, Teyana Talor e Jac Ross. Saranno inclusi i singoli pubblicati in precedenza 'First Love', 'Beautiful Scars', 'Tantrum', 'Work of Art' e 'You Can Make It'. Di recente, Will Smith ha raggiunto il primo posto nella classifica americana Billboard Gospel Airplay con 'You Can Make It' con 'Fridayy e Sunday Service Choir'.

Questo è il primo singolo di Will al primo posto dai tempi di 'Get Jiggy With It', in cima sia alle classifiche rap che a quelle gospel. Will Smith ha fatto un'apparizione di recente ai Grammy Awards del 2025 per presentare l'omaggio al suo mentore di lunga data, Quincy Jones.