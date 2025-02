Pronti all’anno del... Volo. Oltre cento eventi del 2025. Musica, cinema, teatro e sagre

Più di cento eventi che si svilupperanno nel corso dell’anno, con il coinvolgimento di cinquanta associazioni e Pietro Resta (alias ’Wikipedro’) in veste di testimonial d’eccezione. È quel che promette il calendario dell’Anno del Volo, come è stato definito il 2025 per Vinci, presentato ieri in municipio alla presenza del sindaco Daniele Vanni, del vicesindaco Daniela Fioravanti, della consigliera con delega alla promozione turistica Clarissa Pasquali e dei rappresentanti della Pro Loco di Vinci e delle associazioni del paese partecipanti al bando pubblicato dal Comune. Un’iniziativa voluta da Vanni per armonizzare il quadro di appuntamenti, partendo dalle iniziative ormai consolidate (come la Festa dell’Unicorno, dall’11 al 13 luglio prossimo, ndr) ed aggiungendone di nuove.

"Il bando ha permesso alle tante associazioni di rivedere i vecchi eventi e di crearne nuovi, legandoli a un unico filo conduttore: il tema del volo – ha detto il primo cittadino – ogni anno avremo un tema diverso per incentivare nuove idee e diversificare la programmazione. Ritengo inoltre importante la creazione dell’ufficio eventi, primo tassello della riorganizzazione dell’ente, che ci permetterà di semplificare e razionalizzare le procedure. Il numero di manifestazioni che ci sono state proposte permetterà a nostro avviso di avere una città viva, con l’obiettivo di valorizzare la cultura, il turismo, lo sport, il commercio". Il Comune ha provveduto a pubblicare il calendario sul sito internet dell’Ufficio Turistico (visit-vinci.it) partendo ad esempio dal carnevale di Vitolini previsto per il 2, il 9 ed il 16 febbraio prossimi. Ma sarà aprile il mese dedicato a Leonardo con la sessantaquattresima “Lettura Vinciana“ (12 aprile) ed “Il Giorno di Leonardo“ (27 aprile). Della programmazione fanno parte anche la “Festa del Volo“ (18 maggio) e “l’Eco Vinci Festival“ (24 e 25 maggio). Annunciate poi la Sagra della Chiocciola per giugno, “Sant’Amato a Tavola“ a luglio, “Calici di Stelle“ a fine agosto e le feste dedicate all’olio e alla castagna per il prossimo autunno, oltre al ritorno del “Natale a Vinci“ e del Teatro di Quarconia. Per raggiungere infine gli utenti più social, Vinci ha scelto come testimonial il divulgatore Wikipedro, che dovrà raccontare su Instagram le peculiarità del borgo di Leonardo anche all’utenza più giovane e tecnologica.

"L’obiettivo è raccontare e valorizzare le tante sfaccettature della nostra città – ha concluso la consigliera Pasquali – a partire dalla cultura, dalla natura e dai suoi prodotti enogastronomici in modo da coinvolgere anche un pubblico più giovane promuovendo però un turismo lento e di valore".