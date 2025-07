Notte di Isabella. Dame e cavalieri girano nel borgo

Un intero borgo che si veste di storia, luci, suoni e segreti rinascimentali: domani e domenica Cerreto Guidi si trasforma per accogliere la "Notte d’Isabella", l’evento più atteso dell’estate. Un fine settimana unico per immergersi in un viaggio indietro nel tempo, tra dame e cavalieri, musiche antiche, spettacoli di fuoco e mercati d’altri tempi. Giunta alla sua 13ª edizione, la rievocazione storica – organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e dall’Associazione Turistica Pro Loco, con la collaborazione dell’Associazione Ccn "Buontalenti", delle contrade del Palio del Cerro, della direzione della Villa Medicea e della Parrocchia di San Leonardo, e con il patrocinio della Regione Toscana – torna ad animare le strade, le piazze e gli scorci più suggestivi del borgo. Saranno ben 20 i gruppi di artisti a dare vita a oltre 50 spettacoli diffusi tra le vie e nello spazio scenografico dinanzi alle celebri scale del Buontalenti: dai duelli di spade alle dimostrazioni di falconeria, dalle danze e musiche rinascimentali ai giocolieri, fino al teatro dei burattini pensato per i più piccoli.

Non mancheranno le locande e le osterie dove gustare sapori d’epoca, i banchi del mercato rinascimentale e gli antichi mestieri che racconteranno storie di saperi e tradizioni.

La magia inizierà alle 17 di domani con il grande corteo storico: in sfilata i figuranti delle quattro contrade accompagnati da musici e sbandieratori pronti ad accendere l’atmosfera con tamburi e chiarine.

Il colpo del cannone darà ufficialmente inizio alla festa. La serata proseguirà poi fino a mezzanotte. Domenica, si replica: ancora spettacoli, suoni e colori dalle 17 alla mezzanotte.

Tra le iniziative più attese anche la 10ª edizione del concorso fotografico "Una foto per Isabella", nato per catturare e raccontare, attraverso scatti suggestivi, il fascino, i dettagli e i misteri di Cerreto Guidi nel Cinquecento.

Un appuntamento per riscoprire la bellezza di un tempo lontano, che continua a far sognare.

Y.C.