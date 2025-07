I saldi partono con la Notte Bianca. Domani shopping e divertimento

Saldi estivi, via domani allo shopping con un debutto in grande stile: il primo sabato del mese coincide infatti con la decima edizione della "Notte Bianca", vestita a festa per l’occasione nella "Notte dei saldi". Dalle 20, il centro di Empoli si accenderà di musica e divertimento per tutti: sul palco di piazza della Vittoria saliranno gli "Italians a Go Go", reduci dal travolgente party al "Jump Festiva" di Serravalle, pronti a far scatenare il pubblico tra lanci di caramelle, spumante e zucchero filato sulle note dei più grandi successi musicali. Spazio alle coreografie della "Dirty Dancing School" e ai più piccoli, che potranno incontrare supereroi e principesse per foto ricordo e abbracci. Gran finale con lo special guest Paolo Noise, conduttore radiofonico e storico dj di Radio 105. Entra così nel vivo il tradizionale "Luglio empolese", che porterà aperture straordinarie dei negozi del centro il martedì e il giovedì sera. "L’aspettativa è molto alta – spiega Gianluca D’Alessio di Confesercenti – soprattutto sui primi giorni di saldo. Il settore moda ha attraversato stagioni complicate, confidiamo davvero in un boom almeno nei primi giorni, quest’anno. Le serate di animazione possono fare da catalizzatore e spingere lo shopping". Se a livello nazionale la spesa media stimata da Confesercenti si aggira sui 200 euro a nucleo familiare, a Empoli le proiezioni sono più ottimistiche: "Si conta di arrivare anche a 300 euro a famiglia, grazie alla qualità dell’offerta locale".

Y.C.