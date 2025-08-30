Rubati un computer e una stampate. Ladro nell’ufficio della vice preside

EMPOLIAmara sorpresa al rientro dalle vacanze estive per lo staff del liceo “Pontormo“. Un nuovo furto si è consumato all’interno del plesso di via Sanzio. Una stampante ad uso della biblioteca e un computer dell’ufficio della vice presidenza: questo il bottino racimolato del ladro che molto probabilmente, secondo anche una prima ricostruzione della dirigente, si è introdotto all’interno dei locali nei primi giorni del mese di agosto, quando ancora la scuola era aperta per le ultime attività burocratiche.

"Dal sopralluogo che abbiamo effettuato non abbiamo trovato segni di effrazione – spiega la preside, Filomena Palmesano – Quindi è possibile che l’autore abbia approfittato di quei giorni d’estate in cui la scuola era ancora aperta ma semivuota". Con questo ultimo furto sale a dieci il numero dei pc rubati al Pontormo. I primi sparirono a giugno scorso. Erano notebook collegati alle rispettive Lim (Lavagne interattive multimediali). Alcuni erano custoditi dentro gli armadietti nelle aule, altri erano sopra i banchi. Tutti comunque all’interno delle classi dove qualcuno si è intrufolato e li ha portati via. "Stavolta il danno, se vogliamo, è maggiore – sottolinea Palmesano – nel pc della vice presidenza c’era installato il software con l’orario e la programmazione della scuola. È stata presentata denuncia ai carabinieri, ma intanto abbiamo dovuto correre ai ripari in vista del nuovo anno scolastico".

i.p.