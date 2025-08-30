Teatro ovunque. Anche in cantina. Buon arte e vino

Arte e vino si sposano alla perfezione nell’iniziativa "Teatro in Cantina", organizzata anche quest’anno dall’associazione Gat Teatro di Castelnuovo al castello di Coiano a Castelfiorentino. L’appuntamento è per venerdì 12 settembre alle 20 con l’apericena, poi a seguire si terrà lo spettacolo teatrale "Uomini sull’orlo di una crisi di nervi" di Alessandro Capone e Rosario Galli per la regia di Nicola Pannocchi (ad ogni spettatore verrà consegnata una bottiglia di vino della fattoria).

La commedia segue le avventure di quattro amici, Pino (Alessio Burchi), Nicola (Giuseppe Marazia), Ciccio (Simone Gasparri) e Gianni (Federico Franco), che si incontrano ogni lunedì sera per giocare a poker e passare del tempo insieme. Tuttavia, la serata si trasforma rapidamente in un disastro quando Nicola arriva già nervoso a causa di un litigio con la moglie e Pino si dispera per una telefonata costosa fatta con il suo cellulare. La situazione peggiora quando arrivano Ciccio e Gianni, entrambi con i loro problemi personali. Ciccio è dominato dalla sua fidanzata Marta, che lo ha anche costretto a chiudere il conto corrente personale, mentre Gianni è preoccupato per la sua fidanzata Marina, che sta soffrendo di dolori mestruali. I quattro amici decidono di giocare a poker, ma la tensione è palpabile e le discussioni sono all’ordine del giorno. In un momento di follia, decidono di investire i soldi che avrebbero speso per il gioco d’azzardo per assumere una escort, Yvonne (Viviana Marisol Perez Artos), che nasconde un segreto.

La commedia vuole trasmettere il messaggio che gli uomini devono imparare a gestire le loro emozioni e a comunicare in modo efficace per evitare di cadere in crisi di nervi. La storia vuole anche sottolineare l’importanza dell’umorismo e della satira nel prendere in giro i difetti e le abitudini degli uomini di oggi. Il biglietto apericena più spettacolo costa 20 euro, mentre il tagliando per il solo spettacolo viene 12 euro. Prenotazioni sul sito www.gatteatro.net o chiamando il numero di telefono 392 6090772.