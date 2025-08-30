Enrico Berlinguer tra passato e futuro

"Parla Enrico Berlinguer" è il titolo dell’incontro che si terrà lunedì prossimo alle 21 al Circolo Arci di Monterappoli, a cinquant’anni dal comizio tenutosi a Livorno nel 1975, viene riproposto il video e il discorso dell’allora segretario generale del partito Comunista Italiano. Una pagina di storia che parla al presente ricostruita con audio e video originali grazie al lavoro di Marco Sisi, regista del documentario, che interverrà insieme a Maurizio Paolini, l’ideatore del progetto, e all’attore Fabrizio Brandi che intratterrà il pubblico con alcune letture. La presentazione della serata è invece affidata a Mauro Valiani.

Nel luglio del 1975 Livorno fu protagonista di un momento fondamentale della storia italiana: Enrico Berlinguer tenne un comizio a cui parteciparono decine di migliaia di persone accorse da tutta Italia e in cui affrontò temi cruciali e ancora attuali quali pace, democrazia ed Europa. A corredo della proiezione del documentario alcune testimonianze di chi era presente. Dalle 19.30 sarà inoltre organizzato un buffet di sostegno per le iniziative della Casa del Popolo (prenotazioni al 370 3237710 o 333 8806520). Evento collaterale della mostra "I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer", che sarà allestita al Mandela Forum di Firenze dal 3 settembre al 5 ottobre, a cura dell’associazione Enrico Berlinguer.