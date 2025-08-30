Alberi caduti e spettacoli “rovinati“

Il maltempo di giovedì sera ha causato più di qualche timore, alla luce della forza del vento e delle precipitazioni particolarmente intense. La breve durata del nubifragio ha se non altro fatto sì che l’impatto dell’acquazzone sul territorio dell’Unione dei Comuni fosse nel complesso marginale, rispetto se non altro ad altri temporali estivi (e non verificatisi in passato). Le raffiche di vento hanno portato alla caduta nella notte di due alberi sul territorio di Vinci: uno a Sovigliana, l’altro a Spicchio. Non sono tuttavia stati registrati feriti, né danni significativi ad auto o abitazioni: i rami sono stati poi rimossi dagli operai comunali, intervenuti nel corso della nottata. Alcune piante sono cadute anche a Fucecchio, con i vigili del fuoco intervenuti per rimuovere alberature di proprietà privata cadute sulle strade. Un intervento significativo è stato effettuato a Ponte a Cappiano.

"Durante la notte abbiamo osservato le zone dove abbiamo difficoltà idrauliche – ha fatto sapere la sindaca Emma Donnini – che sono seguite dal nostro ufficio tecnico, da Acque, dal consorzio di bonifica e da un ingegnere idraulico". A Montelupo, le raffiche hanno causato la caduta di un albero in via Roma. Anche a Empoli è stata segnalata qualche criticità circoscritta ad alcuni rami pericolanti ed alla pioggia che ha causato un fuggi fuggi dal parco di Serravalle, teatro sino alla fine della prossima settimana del Beat Festival. A causa dell’ordinanza numero 355 del Comune di Empoli a seguito dell’allerta meteo arancione, il concerto dei Folkstone è stato definitivamente annullato e gli organizzatori del “Beat“ hanno fatto sapere che a breve saranno attivate le procedure di rimborso dei biglietti tramite i circuiti di vendita ufficiali.