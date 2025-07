Arezzo, 2 luglio 2025 – Maltempo: caduta una pianta sulla strada per il Borgo di Gressa

Intervento immediato della protezione civile, degli operai comunali e dei vigili urbani

A Bibbiena sono caduti 43 millimetri di pioggia in poco meno di mezz’ora, come risulta dal pluviometro situato in località Coccaia. Questo però non è l’unico risvolto del maltempo improvviso che ha colpito il Casentino nel primo pomeriggio di oggi.

La situazione è stata così violenta che, sulla strada del borgo di Gressa, è caduto un grosso albero che ha bloccato la carreggiata.

Sono intervenuti sul posto Vigili urbani, operai comunali supportati dalla macchina della Protezione civile che, prontamente, hanno liberato la strada.

Come ha fatto sapere Daniele Bronchi, Assessore all’Ambiente con delega alla protezione civile, non ci sono stati danni a persone o cose.

La squadra reperibile degli operai comunali, sta monitorando tutto il territorio comunale e al momento non si sono riscontrate altre criticità.

La notizia è in aggiornamento.