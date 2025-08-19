La storia a piccoli passi

19 ago 2025
SILVIA ANGELICI
Tromba d'aria su Perugia: auto ribaltate e vetrate spaccate. Super lavoro per i pompieri

A metà pomeriggio soprattutto in zona San Sisto e Corciano il maltempo ha provocato diversi danni. Chiuso un tratto della superstrada per la caduta di un albero

Una macchina ribaltata dal vento

Una macchina ribaltata dal vento

Perugia, 19 agosto 2025 -  Una vela pubblicitaria ribaltata, una fila di carrelli del supermercato scaraventati in aria, vetrate spaccate, tendoni strappati via e alberi caduti. E' il primo bilancio della tromba d'aria che si è abbattuta oggi pomeriggio su Perugia, soprattutto nella zona di Corciano.  A causa del maltempo che sta comunque interessando tutta la provincia capoluogo, i vigili del fuoco riferiscono che al momento sono in corso circa 15 interventi, in particolare nei comuni di Corciano e nella zona di San Sisto.

Le operazioni, chiariscono i caschi rossi,  riguardano la rimozione di alberi caduti, la messa in sicurezza di elementi costruttivi pericolanti e alcuni allagamenti. Intanto è stato chiuso anche un tratto della superstrada dove il vento fortissimo che si è alzato intorno alle 18 ha fatto schiantare a terra una grossa pianta. 

Pervenute decine di richieste di soccorso ancora in coda. Richiamate in servizio, riferiscono ancora i pompieri, anche due squadre del turno notturno.

