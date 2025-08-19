Tromba d'aria su Perugia: auto ribaltate e vetrate spaccate. Super lavoro per i pompieri

Perugia, 19 agosto 2025 - Una vela pubblicitaria ribaltata, una fila di carrelli del supermercato scaraventati in aria, vetrate spaccate, tendoni strappati via e alberi caduti. E' il primo bilancio della tromba d'aria che si è abbattuta oggi pomeriggio su Perugia, soprattutto nella zona di Corciano. A causa del maltempo che sta comunque interessando tutta la provincia capoluogo, i vigili del fuoco riferiscono che al momento sono in corso circa 15 interventi, in particolare nei comuni di Corciano e nella zona di San Sisto.

Le operazioni, chiariscono i caschi rossi, riguardano la rimozione di alberi caduti, la messa in sicurezza di elementi costruttivi pericolanti e alcuni allagamenti. Intanto è stato chiuso anche un tratto della superstrada dove il vento fortissimo che si è alzato intorno alle 18 ha fatto schiantare a terra una grossa pianta.

Pervenute decine di richieste di soccorso ancora in coda. Richiamate in servizio, riferiscono ancora i pompieri, anche due squadre del turno notturno.