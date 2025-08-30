Francesca Pinochi assessora: "Porterà valore in giunta"

Novità in giunta a Montaione. Dal primo settembre, la giornalista empolese Francesca Pinochi assumerà le deleghe a Cultura, Comunicazione e Partecipazione, settori che rappresentano da sempre il fulcro della sua attività professionale. "Con un percorso che unisce esperienze giornalistiche, competenze di marketing territoriale e la conduzione di eventi di rilievo, Pinochi vanta una conoscenza diretta del territorio di Montaione, maturata anche grazie alla collaborazione pluriennale con l’amministrazione", la riflessione a margine della firma dell’atto di nomina da parte del sindaco Paolo Pomponi. Tra i legami più significativi, quello con la Tartufesta, che da anni presenta al pubblico con passione e capacità di coinvolgimento.

Pomponi ha espresso soddisfazione per la nuova nomina, sottolineando il rapporto di stima e amicizia che lo lega alla nuova assessora: "Francesca porta con sé un bagaglio di idee e relazioni preziose, sarà una risorsa fondamentale per costruire progettualità con visione e concretezza". Pinochi ha accolto l’incarico con entusiasmo, parlando di una "sfida stimolante da affrontare con senso di responsabilità", con l’obiettivo di valorizzare le realtà locali e sviluppare percorsi condivisi. La sua presenza in giunta apre dunque una nuova fase per Montaione, con l’intento di rafforzare il dialogo coia cittadini e promuovere iniziative capaci di coniugare tradizione e innovazione.