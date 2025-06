"La clessidra di rododentro", l'ultimo romanzo di Ferretti

Pisa, 6 giugno - Torna in libreria con un nuovo lavoro Francesco Thomas Ferretti, il poliedrico artista pisano (scrittore, pittore, cantante e musicista) che domani alle 16 presenterà a Muristorti (Lungarno Pacinotti 1) il suo ultimo romanzo "La clessidra di rododentro" (Carmignani, 200 pp, 15 euro). Dopo il successo della trilogia di romanzi ("Attimi di un'adolescenza", "Il suono candido della pioggia d'estate" e "Avrei voluto gli occhi azzurri") più volte ristampati e premiati: "Il suono candido della pioggia d'estate", ha ottenuto la menzione d'onore al premio Firenze Capitale d'Europa 2023, mentre "Avrei voluto gli occhi azzurri" il Marchio microeditoria di qualità. Il nuovo libro sarà presentato al pubblico dall'editrice Micol Carnignani insieme all'autore.

Il nuovo libro di Ferretti riflette sulla mutevolezza di tutti gli stati d'animo umani e in particolare ci racconta la storia di Achille e Giada rimasti bloccati in una casa senza via d'uscita e costretti loro malgrado ad interagire tra di loro anche solo per trascorrere il tempo. L'unica certezza è il patto che hanno stretto il primo giorno. Tra confessioni intime, racconti passati e riflessioni filosofiche, il tempo scorre come in una clessidra, rivelando fragilità e desideri mai sopiti e anche un segreto inconfessabile che li accomuna. La sfida che dovranno superare è solo una, la più importante: riusciranno a rivedere la luce del mattino?

Francesco Thomas Ferretti, 49 anni, è nato a Londra e vive a Marina di Pisa. Spinto e incoraggiato all’arte dal padre, il pittore Claudio Ferretti, partecipa fin da bambino a mostre e concorsi con successo e riconoscimenti. Nel 2008, con il suo storico gruppo rock “The Blacklies”, pubblica l’album Groundfloor (UK Division), l'anno seguente debutta nella narrativa con il romanzo "Etretat- Lo strano viaggio dell’anima" (Tep editore). Per anni gira l'Italia e l'Europa con i The Blacklies, poi nel 2016 fonda il gruppo “Quadrosonar” e pubblica l'album "Fuga Sul Pianeta Rosso" (2018, Phonarchia Dischi) e "La Composizione dell’Aria" (2021, Blue Room House) che è anche un concept album basato su un racconto da lui scritto ed edito da Felici Editore.