Assisi, che successo la maratona di solidarietà nel nome di Francesco. Replica su RaiUno

Assisi (Perugia), 25 maggio 2025 – “Assisi dimostra che i “poveri cristi” sono nel cuore degli italiani con un’anima bella, aperta e inclusiva. Gli ascolti lo dimostrano senza se e senza ma. Come san Francesco diciamo “finché abbiamo tempo operiamo il bene”. Da Assisi si è levato forte il grido della pace”. A dichiararlo è padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento Con il Cuore, nel nome di Francesco, la maratona di solidarietà dei frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Si conferma il grande successo per il concerto benefico condotto da Carlo Conti in diretta su Rai1 dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco.

Il manifesto dell'iniziativa con il numero per donare

Boom di ascolti con 2.400.000 spettatori, pari al 18% di share, con picchi del 24%, tra i più alti mai registrati. La replica andrà in onda domenica 8 giugno alle 16.15 su Rai1.

La testimonianza da Gaza

Tra i momenti più toccanti della serata c’è sicuramente la testimonianza di padre Gabriel Romanelli, parroco della chiesa della Sacra Famiglia, in collegamento da Gaza. Padre Gabriel ha raccontato l’enorme crisi umanitaria che stanno vivendo cristiani, ortodossi, musulmani e tutta la popolazione civile nella Striscia. "Le giornate sono terribili e non si vede un orizzonte di miglioramento. Non c’è niente se non bombardamenti, morte e distruzione. Nonostante ci siano tante persone di buona volontà che vogliono che questa guerra finisca per il bene di tutti in Palestina e Israele, purtroppo i segnali sono negativi. Qui vivono più di due milioni di persone, esseri umani con dei diritti. Ci auguriamo quindi che venga ascoltato l’appello di papa Francesco e di papa Leone”.

Come aiutare

La maratona di solidarietà continua fino al 22 giugno. Per partecipare basterà inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515, oppure donare online tramite il sito www.conilcuore.info *.

"Grazie al direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore – prosegue padre Fortunato – e a tutta la grande famiglia Rai, che, come di consueto, ha messo a disposizione le sue migliori professionalità per la realizzazione di questo evento solidale. Un impegno che proseguirà anche nel corso della prossima settimana, quando, attraverso i propri programmi televisivi e radiofonici, continuerà a sostenere la nostra azione di sensibilizzazione degli italiani alla donazione "Con il Cuore". Grazie alle forze dell’ordine che come sempre hanno garantito lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza. Grazie a Eni e a Poste Italiane, partner sostenitori dell’iniziativa, e all’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale per il contributo. Grazie a Carlo Conti e agli artisti. Grazie alle testimonianze che sono state portate sul palco: ci hanno fatto toccare con mano quello che accade intorno a noi”.

* Fino al 22 giugno si possono donare 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Fastweb, Coop Voce e Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro per le chiamate da rete fissa Convergenze, e PosteMobile.