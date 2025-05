"Poesia nella città": sei appuntamenti tra teatri, biblioteche e parchi fiorentini

Firenze, 29 maggio 2025 - Sottili strali di luce. Raggi di parole, suoni, movimenti che illuminano il bisogno concreto di dialogo, cura e inclusione lungo itinerari scanditi da spettacoli, letture, performance e dj set. Biblioteche e parchi, teatri e spazi performativi diventano luoghi dell'anima e dell'incontro attraverso lo scambio costante con la comunità costruito nel corso di dieci anni da Versiliadanza, la realtà diretta da Angela Torriani Evangelisti che promuove la ricerca, la diffusione e la produzione dell'arte coreutica.

L'undicesima edizione di "Poesia nella città" si apre al Teatro Cantiere Florida domenica 1 giugno con l'evento speciale "Oltre la memoria. Quando l'amore diventa sfida", la serata organizzata in collaborazione con la Rete di Solidarietà del quartiere Isolotto-Legnaia per parlare di Alzheimer in compagnia di medici, artisti e volontari; a seguire, sarà possibile assistere agli spettacoli a cura dell'Associazione Tango Queer Firenze e alla proiezione del documentario realizzato dal videomaker Andrea Ulivi nella RSA Villa Canova di Firenze.

Il programma si sposta nel chiostro di Villa Vogel mercoledì 11 e giovedì 12 con "La sognatrice", la pièce tra prosa e danza nata dal sodalizio tra la danzatrice Bausch Paola Corsi e il drammaturgo Leonardo Capuano ed ispirata alle atmosfere de "L'ora grigia" di Agota Kristof e le parole dei poeti Aldo Nove e Chandra Livia Candiani: come riuscire ad andare avanti quando il futuro risulta essere più angusto del passato?

Lunedì 16 si torna invece al Teatro Cantiere Florida con "Sky Castaway - Primo Studio", la coreografia di Ilenia Romano e Michael Incarbone che tra similitudini e opposizioni, rotazioni e traslazioni, visioni oniriche e iconografie mutanti racconta il passaggio di due "Esseri", un tempo umani, nel tunnel dell'eternità. E non finisce qui, perché mercoledì 18 la Biblioteca Thouar (Piazza Tasso) ospita "Corpi", creazione della storica formazione d'avanguardia Naturalis Labor, e "Oscure Luminiscenze", visioni del mondo moderno disegnate da Asmed/Balletto di Sardegna: nel mezzo, letture suggestive delle opere di Giacomo Leopardi interpretate da Andrea Ullivi e Anna Dimaggio.

La rassegna si conclude domenica 22 allo spazio Gada (via dei Macci 11) con "Iniziali. 000 (zero infinito", lo spettacolo danzato della psicologa Marta Bellu e del musicista Francesco Toninelli che coinvolge attori con disabilità intellettiva e non.