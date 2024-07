Riunione di famiglia al Twiga: Elisabetta Gregoraci con il figlio, la sorella e i nipoti

Forte dei Marmi, 16 luglio 2024 – Una grande riunione di famiglia in uno scorcio di luglio meteorologicamente caldissimo. Al Twiga di Forte dei Marmi le sorelle Elisabetta e Marzia Gregoraci si sono ritrovate per qualche giorno di relax.

Hanno preso strade professionali completamente diverse ma sono legatissime. E l’estate è il momento più bello per stare insieme, al mare. Con Marzia ci sono anche i due figli. Con Elisabetta c’è il figlio Nathan Falco e ovviamente anche l’ex marito Flavio Briatore, che del Twiga è il proprietario e con il quale i rapporti sono ottimi.

Marzia Gregoraci abita nella città di cui i Gregoraci sono originari, Soverato, in Calabria. Ha brevemente lavorato in televisione ma poi ha scelto una vita più riservata, lontano dai riflettori. Elisabetta Gregoraci è reduce dall’impegno di questi mesi in Rai con il programma comico Mad in Italy.

Una grande reunion insomma per la famiglia Gregoraci Briatore tra le tende del Twiga, stabilimento che anche in questa estate fa il pieno di volti noti. Nathan Falco, 14 anni, studia in un collegio svizzero. Anche per lui è il momento delle vacanze.

"Le giornate migliori sono quelle passate con chi ami. Grazie Family per questi giorni”, scrive Elisabetta Gregoraci su Instagram commentando le foto della mini-vacanza.