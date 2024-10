Teatro del silenzio Matteo Bocelli protagonista

Una serata tutta per Matteo Bocelli al teatro del Silenzio. E’ questa la novità più grande, al momento, dell’edizione 2025 che già inizia il suo percorso di avvicinamento svelando piano piano particolari, ospiti, collaborazioni e programmi. Sui social infatti sono già on line due date del Teatro del silenzio che come vuole la tradizione, si svolgono nella seconda metà di luglio.

La prima data già individuata è quella di martedì 22 luglio come indica il “manifesto“ pubblicato sui social in cui capeggia il primo piano di Andrea Bocelli. Sarà lui, ovviamente, il protagonista dell’evento ormai arrivato alla ventesima edizione. E due giorni dopo, precisamente il 24 luglio, il testimone passerà al figlio Matteo come indica l’altro manifesto che riporta in primo piano il giovane davanti a un microfono. Matteo non è certo un debuttante sul palcoscenico di Lajatico perché negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio sempre più grande all’interno della manifestazione. Ma il teatro del silenzio del 2025 sarà un evento storico in casa Bocelli perché di fatto mette sotto i riflettori il giovane talento come vero e proprio protagonista anche se è facile ipotizzare che la presenza di Andrea non dovrebbe essere messa in discussione e la sua presenza sarà comunque garantita al fianco del figlio. Ma per il momento sono solo supposizioni visto che dall’organizzazione non trapela nient’altro. Come è ancora ignoto se sarà aggiunta una terza data che potrebbe essere sabato 26 luglio. La scelta di indicare il martedì e il giovedì farebbero protendere per il sì visto che l’edizione che si è appena conclusa ha avuto per la prima volta tre date, tutte intervallate da un giorno di riposo. E’ vero però che l’edizione 2024 è stata un’occasione speciale per tanti motivi tra cui, principalmente, il miglior modo per festeggiare i 30 anni di carriera del maestro. Una festa durate tre serate tutte esaurite che hanno portato nel cuore della Valdera oltre 30mila persone. Di questo evento sarà pubblicato anche un video. Intanto, inizia il percorso dell’edizione numero 20 che per tanti aspetti si preannuncia speciale anche questa volta.