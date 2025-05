Firenze, a Vasco Rossi le chiavi della città: la cerimonia in Palazzo Vecchio Appuntamento il 9 giugno. Sono i giorni in cui l’artista si esibirà per due concerti alla Visarno Arena. Appuntamenti per i quali c’è già una grande attesa. L’annuncio dell’onorificenza arriva dalla sindaca Sara Funaro