Village People, Benji & Fede e non solo: i concerti a Marina di Carrara

Carrara, 12 maggio 2025 – Si chiama IMMensamente ed è la nuova stagione di concerti organizzati da LEG Live Emotion Group e Comune di Carrara, che porterà in città anche ospiti internazionali: i Village People nella loro unica data italiana. L’iconica banda statunitense inaugurerà la rassegna lunedì 30 giugno, l’11 luglio sarà invece la volta di Benji & Fede, il 18 luglio degli Zero Assoluto, il 24 luglio di Mimì Caruso e, infine, il 4 agosto di una showcase di Dj Aladyn e Shorty di Radio Deejay e M2O & Dargen D'Amico.

Dopo il concerto-spettacolo di Francesco Gabbani, che portò a Marina di Carrara migliaia di spettatori, ecco arrivare un programma di eventi musicali che adopereranno la medesima location, ma con una disposizione ulteriormente migliorata e un nuovo palco allestito per l’occasione.

"E’ un piacere annunciare questa nuova rassegna che andrà a impreziosire un cartellone estivo già molto ricco per la nostra città – spiega la sindaca Serena Arrighi – Sfruttare le grandi potenzialità di Imm-CarraraFiere anche come arena per concerti e spettacoli è stato sempre un obiettivo di questa amministrazione, sono certa che, grazie al grande lavoro di Imm-CarraraFiere, questo sia un progetto che possa crescere sempre di più negli anni a venire e diventare un appuntamento fisso per l’estate del nostro territorio”.

“Siamo lieti di poter presentare questa serie di eventi – commenta l’assessore alle aziende partecipate del Comune di Carrara, Carlo Orlandi – Dopo lo show di Gabbani, con il quale ci siamo confrontati con realtà di calibro nazionale, abbiamo avuto la convinzione ancora più consolidata di poter andare nella direzione degli spettacoli musicali. A questo scopo, abbiamo cominciato a lavorare da tempo alla costruzione di un programma, avvalendoci della collaborazione di professionisti del settore, che ci hanno supportato nella creazione delle date. Il nostro auspicio è che l’estate del 2025 possa fare da apripista ad una nuova stagione culturale e musicale per Carrara, puntando anche alla fascia di pubblico amante degli spettacoli live. Sarà ovviamente un valore aggiunto anche per la sfera turistica e ci auguriamo di poter ripetere l’esperienza anche negli anni a venire”.

"Le potenzialità di Imm-Carrarafiere sono molto vaste – aggiunge l’amministratore unico della società, Sandra Bianchi – Ricordiamo che gli spazi fieristici hanno già dato dimostrazione della loro versatilità, sia in campo sanitario durante il periodo del Covid, sia in ambito di accoglienza in occasione dell’arrivo delle Ong, sia e soprattutto per quanto concerne gli eventi, basti pensare al richiamo di una manifestazione come la 4x4 Fest. In ambito sportivo e musicale, poi, è superfluo ricordare le tante cose già realizzate, favorite per altro dalla buona posizione della nostra struttura, molto vicina al casello autostradale e dotata di parcheggi pressoché lungo tutto il perimetro. Il nostro desiderio è che questa rassegna di concerti possa essere una sorta di “anno-zero” a cui dare una crescente continuità”.

"IMMensamente è una delle grandi novità dell’estate toscana – dichiarano Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca, soci fondatori di LEG – Un festival che promette di regalare al pubblico cinque serate imperdibili all’insegna della musica e dello spettacolo. Sul palco si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale, a partire dai leggendari Village People, che hanno scelto Carrara per l’unica data italiana del loro tour, fino agli amatissimi Zero Assoluto, a Benji & Fede, alla vincitrice di X Factor 2024 Mimì Caruso, e a un evento di chiusura davvero speciale con Dj Aladyn, Dj Shorty direttamente da Radio Deejay e M2O con special Guest d’eccezione Dargen D’Amico. Siamo profondamente onorati di far parte di questo progetto che muove e i primi passi ma che ha tutte le carte in regola per diventare un nuovo punto di riferimento nel panorama dei grandi eventi musicali nei prossimi anni. Un sentito ringraziamento va al Comune di Carrara e a IMM "Internazionale Marmi e Machine" Carrara Fiere per aver creduto in noi e per averci voluto al loro fianco in questa entusiasmante avventura”.

Biglietti

VILLAGE PEOPLE

30 GIUGNO 2025. Inizio show alle 21,30

Aperture porte EARLY ENTRY: 19:00

Aperture porte POSTO UNICO: 19:30

Prevendita sui circuiti: Ticketone e Vivaticket

BENJI & FEDE

11 LUGLIO 2025. Inizio show: 21:30

Prevendita sul circuito: Ticketone

ZERO ASSOLUTO

18 LUGLIO 2025. Inizio show: 21:30

Aperture porte EARLY ENTRY: 19:00

aperture porte POSTO UNICO: 19:30

Prevendita sul circuito: Ticketone

MIMÌ CARUSO

24 LUGLIO 2025. Inizio show: 21:30

Aperture porte EARLY ENTRY: 19:00

Aperture porte POSTO UNICO: 19:30

Prevendita sul circuito: Ticketone

DARGEN D'AMICO + DJ ALADYN E DJ SHORTY DI RADIODEEJAY E M2O

4 AGOSTO 2025 . Inizio show: 21:30

Prevendita sul circuito: Ticketone