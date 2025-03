Carrara, arriva la bandiera tricolore più grande del mondo

Carrara, 7 marzo 2025 - Un tricolore grande più di metà campo da calcio: martedì 11 marzo alle 16,30 sarà ripiegato nel padiglione E di CarraraFiere. A occuparsene sarà il tenente colonnello e due volte campione mondiale di paracadutismo Paolo Filippini. E’ stato proprio il tenente colonnello Filippini a realizzare questa imponente bandiera lunga 73 metri e larga 45,5, pesante circa 130 chili e in grado di coprire l’incredibile superficie di oltre 3.300 metri quadrati.

L’iniziativa, che ha il sostegno dell’amministrazione comunale di Carrara e di Imm-Carrarafiere oltre che del Coni, dell’Aeroclub d’Italia e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia, anticiperà poi di qualche settimana il primo collaudo che il tenente colonnello Filippini eseguirà portando con sé in cielo l’enorme bandiera.

“Siamo felici di ospitare a Imm-CarraraFiere questa importate iniziativa che dimostra ancora una volta la strategicità del complesso fieristico e la sua versatilità per ospitare eventi e manifestazioni molto diverse tra loro – commenta l’assessore alle Partecipate del Comune di Carrara Carlo Orlandi – Con questa collaborazione ribadiamo inoltre il rapporto privilegiato che si è instaurato tra Imm-CarraraFiere, il Coni e le varie federazioni sportive a testimonianza di come questa struttura sia un luogo ideale per le più svariate attività e competizioni".

“Sono un ufficiale in pensione della Folgore, ho prestato servizio per molti anni nel centro sportivo di paracadutismo di Pisa ed ero specializzato nei lanci di precisione – spiega il tenente colonnello Filippini – Da una decina d’anni ho deciso di dedicarmi alle bandiere lavorando per realizzarne sempre di più grandi e poi portarle con me nei miei lanci. Prima di questa la più grande che avessi mai realizzato era 33 per 49 metri, vale a dire circa 1600 metri quadrati, più o meno la metà quindi di quella che porterò la settimana prossima a CarraraFiere. Con i suoi 3.300 metri quadrati di estensione questa nuova bandiera è il più grande tricolore italiano al mondo, mentre se guardiamo alle bandiere in generale ne sono state realizzate in passato solo due più estese: una in Germania e una negli Emirati Arabi. Per piegare la bandiera martedì prossimo avrò bisogno dell’aiuto di circa 10 persone, tutti volontari della sezione di Massa-Carrara dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia, di cui faccio parte anch’io, e in questo caso il grande padiglione di CarraraFiere è perfetto perché avremo bisogno di aprire completamente il vessillo primo di riporlo. Una volta completata questa operazione mi preparerò al collaudo in aria che farò probabilmente sopra l’aeroporto di Ferrara dove si trova un’area adatta all’atterraggio. Non si tratta, d’altronde, di un lancio semplice, visto che avrò con me non solo una gigantesca vela che mi potrebbe portare lontano se ci fosse solo un po’ più di vento del previsto, ma anche un peso di circa 130 chili che avrà bisogno di un imbrago particolare. Per questi lanci uso un paracadute pensato per i lanci in coppia, ma in questo caso il posto del passeggero sarà occupato dalla bandiera. Ci tengo infine a ringraziare l’amministrazione comunale di Carrara e Imm-CarraraFiere per mettermi a disposizione il padiglione, il presidente provinciale del Coni Vittorio Cucurnia e, non ultima, l’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia di Massa Carrara per il sostegno”.

Nell’ambito del paracadustismo sportivo il tenente colonnello Paolo Filippini si è aggiudicato: 11 titoli di campione italiano individuale; 7 titoli di campione del mondo a squadre; 2 titoli di campione del mondo indinviduale; 2 record del mondo individuali; 4 medaglie d’oro al valore atletico del Coni; 2 Croci d’oro al Merito dell’Esercito; 1 Stella d’oro al Merito sportivo del Consiglio Internazionale dello Sport Militare. Maurizio Costanzo