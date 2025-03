Una rotonda sul mare: serata-omaggio per l'indimenticato maestro Pietro Faleni

Massa, 28 marzo 2025 – Tutto pronto per ‘Una rotonda sul mare’, la serata dedicata al maestro Pietro Faleni, indimenticato autore del brano simbolo di un'epoca cantato da Fred Bongusto e scritto e musicato insieme ad Aldo Valleroni e Francesco Migliacci.

Ideatore dell'evento di stasera alle 21 a ingresso gratuito, alla Torre Marina, per tutti ex Torre Fiat, sono Nino Mignani e l'Acsi, associazione di cultura oltre che di sport di cui è vice presidente.

"Dopo averlo conosciuto e coinvolto, quale protagonista indiscusso delle serate di beneficenza della Croce Bianca, quando ero presidente – sottolinea Mignani – questo è il primo evento postumo in memoria del maestro Faleni, che in ambito musicale rappresenta un'icona della nostra terra".

Insieme a Mignani, la cui passione per l'organizzazione di iniziative di spessore, basti pensare alla rievocazione storica della Lizzatura, è nota a tutti, hanno partecipato all'organizzazione lo storico locale Franco Frediani ideatore del Premio L'Obelisco, che nel 2014 è andato proprio a Faleni, il direttore d'orchestra d'orchestra Paolo Biancalana e il professor Claudio Farina del liceo musicale massese.

Quella di stasera "è l'occasione per ricordare un grande personaggio della musica italiana – spiega Frediani – le sue collaborazioni con Migliacci e Valleroni, le canzoni per Fred Buongusto, Jimmy Fontana, Luciano Tajoli e molti altri, per un totale di oltre duecento musiche”.

A introdurre la serata presentata dal duo Filippo Grossi e Martina Bertuccelli è il professor Alessandro Volpi, esperto di musica e autore del libro intitolato a Sergio Bernardini, storico patron del locale La Bussola di Focette. Il programma vede l'esibizione dell'orchestra musicale Felice Palma diretta da Biancalana e Farina, con l'esecuzione strumentale del brano Una rotonda sul mare. A seguire il trio Antonelli, Lari e Cantoni, Duillo Angeli, Benedetta Spagnoli, Roberta Faleni e la figlia Jolie.

Poi la proiezione del filmato intervista a Pietro Faleni, l'esibizione alla fisarmonica di Paolo Vita e dell'orchestra del Palma, con il brano A tempo di valzer, la scuola di ballo Ballando e la proiezione del filmato Una rotonda sul mare. Tra gli organizzatori della serata anche i figli di Faleni, Roberto e Patrizia, Paola Baronti della Fondazione Vando D’Angiolo, Mario Giorgini, Maurizio Borghetti di Extrapalco, Angelo Iannattone e il direttore della Torre Marina, Francesco Ferraro. Farà la sua apparizione anche Kophra, giovane e talentuoso cantante massese.