Sconfinando, rinviata la camminata della Pubblica assistenza per il maltempo

Carrara, 21 marzo 2025 – A causa del maltempo previsto per il fine settimana è stata rimandata ‘Sconfinando’, la passeggiata a scopo benefico organizzata dalla Pubblica assistenza che si sarebbe dovuta svolgere questa domenica. Il comitato organizzatore ha preferito rinviare l’evento a domenica 30 marzo. Per chi volesse partecipare c’è ancora tempo per iscriversi. ‘Sconfinando è una passeggiata da19 chilometri, che quest’anno si snoderà sui colli apuani, dalle vigne del Candia a Sorgnano, attraversando Bonascola, Ficola e il parco della Padula.

Una camminata panoramica su 400 metri di dislivello, alla riscoperta del paesaggio ma anche delle specialità tipiche della cucina carrarese con tre punti ristoro che serviranno bomboloni, taglierini nei fagioli e i tradizionali ‘cazzalà’. Il costo di partecipazione è di 20 euro (15 euro per i ragazzi fino a 15 anni) e le iscrizioni già effettuate restano valide per la nuova data. L’appuntamento è aperto a tutti e non ci sono limiti di età, anche perché i pulmini della Pubblica assistenza saranno a disposizione di chi lo richiede per alcuni tratti del tragitto.

La partenza è prevista per le 9 di domenica prossima da piazza Aranci a Massa, con arrivo a Sorgnano per le 17. In omaggio per tutti i partecipanti ci sarà la t-shirt ufficiale della manifestazione. Per ulteriori informazioni chiamare il 335 52.99.809.