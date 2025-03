Nubifragi e rischio allagamenti, allerta arancione in Toscana. Molte scuole chiuse. Diretta

05:35

La mappa dell'allerta

L'allerta arancione in Toscana è per rischio idrogeologico. E come si vede dalla mappa sotto riguarda tutta la zona centro nord della Toscana, in una linea immaginaria che va da Livorno a Firenze. Il resto della regione è in allerta gialla. Il rischio idrogeologico indica la possibilità che i fiumi del reticolo minore innalzino pericolosamente il loro livello fino a ipotetici allagamenti.