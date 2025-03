Allerta meteo in Toscana, scattano i divieti. Scuole chiuse: ecco dove

Firenze, 21 marzo 2025 – Con l’allerta meteo arancione molti comuni tendono a chiudere le scuole. E’ vero che domani è sabato e moltissimi istituti sono già chiusi per calendario, ma ci sono anche lezioni previste per esempio alle superiori. E purtroppo in Toscana non esiste un ente che si occupi di informare a livello centralizzato chi-chiude-cosa. Ogni comune va per conto suo. Per esempio il Comune di Pistoia ha già comunicato che le scuole resteranno aperte.

Qui trovate in tempo reale gli aggiornamenti sui provvedimenti di chiusura per sabato 22 marzo provincia per provincia.

FIRENZE

A Firenze scuole aperte anche perché – spiega la sindaca Sara Funaro – "mi sembra un’allerta più ordinaria rispetto alla scorsa settimana", quando il codice nelle ore passò a rosso. "Con un'allerta arancione normale – spiega – non è prevista la chiusura delle scuole".

A Signa parchi e giardini pubblici, cimiteri, impianti sportivi, uffici comunali e biblioteca, Museo Civico della Paglia, sospese le attività connesse a manifestazioni pubbliche, eventi e feste organizzate sul territorio.

Scuole chiuse in tutto il circondario Empolese-Valdelsa: quindi i comuni di Empoli, Montelupo, Capraia e Limite, Fucecchio, Cerreto Guidi, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo, Montaione, Montespertoli, Fucecchio e Gambassi Terme. Oltre alle scuole, chiusi anche gli impianti sportivi all'aperto e al chiuso; sospensione servizio tpl.

LIVORNO

Per sabato 22 marzo, e fino al perdurare dell’allerta arancione, a Livorno è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici; la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri; la chiusura al pubblico del canile comunale. “Si raccomanda – dice il comune – di limitare gli spostamenti e di adottare tutti i comportamenti corretti per il rischio annunciato, in particolare in prossimità dei corsi d’acqua”. Per motivi precauzionali sarà chiuso il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d'espansione del torrente Ugione. Rimarrà percorribile il tratto di via Aiaccia che va dall'incrocio con via delle Sorgenti fino al ponte sull'Ugione. La Protezione civile raccomanda particolare prudenza agli abitanti della zona e di prestare attenzione all’evolversi della situazione, visto il codice di allerta arancione.

LUCCA

A Seravezza chiusura delle scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado. Chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Bastia a Seravezza, a causa della frana sul versante soprastante, verificatasi lo scorso 16 marzo. Chiusura al pubblico del cimitero comunale di Seravezza per l'intera giornata di domani, causa frana.

MASSA-CARRARA

Ad Aulla scuole chiuse, fiera ed eventi annullati.

A Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara) chiusura di scuole, impianti sportivi, parchi e cimiteri.

PISTOIA

A Montecatini Terme scuole chiuse in ogni ordine e grado.

PRATO

Nei comuni della Valbisenzio (Prato) e cioè Vaiano, Vernio e Cantagallo stop alle attività all'aperto sia sportive che non come ad esempio i mercati.

IN AGGIORNAMENTO