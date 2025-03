Emergenza alluvione, oltre mille tonnellate di rifiuti già rimosse dalle strade

Firenze, 21 marzo 2025 – Alia Multiutility è impegnata su più fronti per rispondere all’emergenza meteo che nei giorni scorsi ha colpito la Toscana, causando danni diffusi in 25 Comuni e coinvolgendo, con diverse intensità, circa 30.000 persone.

L’azienda sta operando senza sosta per supportare il ritorno alla normalità, concentrando i propri interventi sulla gestione dei rifiuti alluvionati e sul ripristino della viabilità urbana in collaborazione con la Protezione Civile. In particolare, Alia sta intervenendo per la rimozione e lo smaltimento degli ingombranti e dei materiali alluvionati, accatastati lungo le strade dai cittadini costretti a svuotare locali e abitazioni allagate.

Gli interventi si sono inizialmente concentrati nelle zone più colpite (Mugello, Rufina, Sesto Fiorentino ed Empoli su tutte) e si stanno gradualmente estendendo a tutti i territori, attraverso un potenziamento del servizio di raccolta ingombranti e l’ausilio di autocarri con ragno, sia aziendali che messi a disposizione da appaltatori esterni. Alia invita i cittadini a collaborare spostando le auto parcheggiate in prossimità dei cumuli di rifiuti e ad evitare il transito in tali zone per velocizzare le operazioni di rimozione. Ad oggi, sono già state rimosse oltre 1.000 tonnellate di rifiuti alluvionati dalle sedi stradali dei 25 Comuni coinvolti, a fronte di un quantitativo complessivo stimato di oltre 3.000 tonnellate.

A Empoli è stata predisposta dal Comune un’area di accumulo dei rifiuti prima dell’avvio definitivo agli impianti di trattamento per velocizzare le operazioni di raccolta sul territorio. Alia sta valutando, insieme agli altri Comuni colpiti, l’eventuale attivazione di ulteriori piazzole di conferimento temporaneo. I materiali raccolti, ad eccezione di rifiuti pericolosi e dei rifiuti elettrici ed elettronici (Raee), saranno conferiti presso la discarica di Case Passerini o presso gli impianti di pretrattamento di Ferrale e di via Paronese a Prato. Parallelamente, Alia sta affiancando la Protezione Civile nel ripristino della viabilità: dopo la rimozione del fango dalle carreggiate da parte dei soccorsi, le squadre di Alia intervengono con spazzatrici e lavastrade per garantire la pulizia delle strade e la sicurezza dei cittadini. Per garantire un’efficace gestione dell’emergenza, Alia ha condiviso con Ato la possibilità che alcuni servizi ordinari, come la raccolta del vetro e degli ingombranti e degli abbandoni nelle zone non colpite dall’alluvione, possano subire un rallentamento.

A Prato il servizio Prato Priority per il recupero rapido degli abbandoni tessili (entro 24/48 ore dalla segnalazione) non potrà essere garantito con la stessa regolarità, poiché i mezzi normalmente impiegati in questo servizio sono stati dirottati sull’emergenza. Il servizio tornerà gradualmente a regime già nei prossimi giorni.