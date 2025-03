Nuova allerta meteo arancione in Toscana: le zone a rischio

Firenze, 21 marzo 2025 – E’ di nuovo allerta meteo in Toscana per questo fine settimana, 22-23 marzo.

Nel dettaglio è stato emesso dalla protezione civile regionale un’allerta arancione per rischio idrogeologico sulla tutta la Toscana centro-settentrionale a partire dalle 7 di domani, sabato 22 marzo, fino a fine giornata.

Allerta meteo per questo fine settimana, 22-23 marzo, in Toscana: le zone a rischio

A1 - Arno-Casentino A2 - Arno-Valdarno Sup. A3 - Arno-Firenze A4 - Valdarno Inf. A5 - Valdelsa-Valdera A6 - Arno-Costa B - Bisenzio e Ombrone Pt C - Valdichiana E1 - Etruria E2 - Etruria-Costa Nord E3 - Etruria-Costa Sud F1 - Fiora e Albegna F2 - Fiora e Albegna-Costa e Giglio I - Isole L - Lunigiana M - Mugello-Val di Sieve O1 - Ombrone Gr-Alto O2 - Ombrone Gr-Medio O3 - Ombrone Gr-Costa R1 - Reno R2 - Romagna-Toscana S1 - Serchio-Garfagnana-Lima S2 - Serchio-Lucca S3 - Serchio-Costa T - Valtiberina V - Versilia

Allerta gialla invece per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione per tutta la giornata di domani.

Sempre allerta gialla per rischio idraulico su area Bisenzio e Ombrone pistoiese.

Previste, dunque, piogge diffuse già dalle prime ore di sabato con possibilità di temporali. Domenica ancora pioggia in particolare su nord-ovest e zone settentrionali e sul Grossetano.

Dopo diversi giorni in compagnia del tempo stabile ecco che il promontorio anticiclonico a protezione del Mediterraneo centrale si sposta verso est.

Una vasta saccatura atlantica si avvicina intanto da ovest e sta già interessando i settori occidentali del continente. Entro la serata del 21 marzo dunque è atteso un peggioramento meteo in arrivo sulle regioni del Nord Italia con piogge e temporali a tratti anche intensi al Nord-Ovest.

Precipitazioni che nella notte interesseranno un po' tutte le regioni settentrionali e anche quelle centrali tirreniche. Il quarto weekend di marzo, quello del 22-23 marzo, si conferma così all'insegna del tempo instabile con precipitazioni sparse soprattutto al Centro. Temperature in calo.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Sabato 22 marzo: molto nuvoloso con piogge diffuse e locali rovesci, più probabili e frequenti sulle zone occidentali e settentrionali. Venti: di Scirocco moderati con rinforzi fino a forti su Arcipelago e litorale, da deboli a localmente moderati altrove. Mari: molto mossi. Temperature: in ulteriore aumento le minime, in calo le massime. Domenica 23 marzo: nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi. Attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio. Venti: di Scirocco fino a moderati lungo la costa. Mari: mossi o molto mossi a largo. Temperature: in aumento soprattutto le massime. Lunedì 24 marzo: nuvolosità irregolare con piogge sparse più probabili sulle zone meridionali. Venti: deboli variabili. Mari: mossi. Temperature: stazionarie o in lieve calo. Martedì 25 marzo: variabile con piogge più probabili nella seconda parte della giornata. Venti: deboli meridionali con rinforzi sulla costa meridionale. Mari: poco mossi sul settore centrale, mossi in Versilia e sul settore meridionale. Temperature: in calo.