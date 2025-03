Meteo, nuove piogge in Toscana. Le zone a rischio. ‘Pericoli per un territorio già fragile’

Firenze, 18 marzo 2025 – Occhi rivolti verso cielo, fiumi e torrenti. Da diversi giorni gli abitanti della Toscana attendono con ansia le previsioni meteorologiche, in particolare da quando nubifragi e piogge torrenziali hanno devastato parte della regione, ossia da venerdì 14 marzo.

Meteo, atteso nuovo peggioramento in Toscana per il fine settimana del 22 e 23 marzo

Con molta probabilità, quello del 22 e 23 marzo, sarà un altro fine settimana difficile.

E’ previsto dai modelli meteorologici un nuovo peggioramento.

Dunque questa parentesi di stabilità non durerà molto. Già entro la fine della settimana, lo scenario meteorologico cambierà nuovamente e, fanno sapere dal consorzio Lamma, “Rimarrà così (il maltempo, ndr) fino a giovedì 27 marzo”.

“Tutto dipenderà da come l’attesa perturbazione si collocherà sulla Spagna – Spiega Bernardo Gozzini, direttore del Lamma –, ma per adesso in base ai modelli vediamo che potrebbe piovere da sabato 22 a giovedì 27 marzo. Precipitazioni, certo con intermittenze, che, secondo le attuali previsioni, potrebbero risultare più intense sul nord-ovest, fino a martedì, mentre da quella data dovrebbero diffondersi in modo più ampio sulla regione”.

Soppesa le parole Gozzini, ma una cosa è certa: “Pioverà su un territorio particolarmente vulnerabile. Queste giornate stanno aiutando, certo. Soprattutto la presenza di vento è positiva per l’evaporazione dell’acqua. Ma abbiamo ancora zone allagate e frane che si sono innescate. Il terreno è saturo; del resto, quest’anno, in due mesi e mezzo è piovuto quel che di solito piove in sei-sette mesi”.

Una situazione eccezionale. “Fortunatamente, le stime attuali non indicano quantitativi simili a quelli registrati durante l’ultima ondata di maltempo, ma è presto per dirlo con una certa precisione - prosegue Gozzini -. Ci sono molte incertezze davanti a noi. Di fronte a tutto questo, l’invito ai cittadini è di tenersi informati sui bollettini della protezione civile e sui livelli d’allerta. È importante che le persone tengano comportamenti adeguati. Noi, certo, valuteremo via via l’evolversi della situazione e daremo indicazioni maggiori e più circoscritte”

Gli ultimi aggiornamenti indicano che da venerdì 21 marzo la Toscana tornerà a fare i conti con un’intensa perturbazione atlantica molto attiva verso il Mediterraneo. Questa volta, il fronte perturbato sarà carico di umidità e provocherà un rapido peggioramento del meteo, riportando precipitazioni diffuse e un aumento della ventilazione.

Il primo settore a essere colpito sarà il Nord-Ovest, dove già nella giornata di venerdì inizieranno a svilupparsi le prime piogge. Entro sabato, il maltempo si estenderà rapidamente al Centro, con piogge abbondanti, temporali e fenomeni localmente intensi.

Colpo di coda dell'inverno in queste ore, con un calo delle temperature fino a 10 gradi con qualche fiocco di neve che cadrà anche sull'Appennino Centrale. Dal tardo pomeriggio di ieri, lunedì 17 marzo, sono arrivati venti freddi dai Balcani. Intanto, fa sapere il meteorologo Lorenzo Tedici, “sabato ci sarà un nuovo peggioramento che porterà pioggia in particolare nelle stesse zone già colpite dalle alluvioni: Liguria, Toscana ed Emilia Romagna.

Il blitz invernale sarà intenso ma breve e già dal pomeriggio di mercoledì 19 marzo le temperature dovrebbero risalire verso valori tipicamente primaverili. Il ritorno a condizioni più miti si concretizzerà dopo 24-36 ore caratterizzate da venti provenienti da nord-est che spazzeranno soprattutto le coste adriatiche ma non risparmieranno nemmeno le regioni tirreniche, in particolare Toscana, Lazio e Campania.

"Finirà per essere una settimana pazza fa sapere il meteorologo Stefano Rossi –, contrassegnata da ben tre stagioni in soli 5 giorni. “Masse d'aria fredda in discesa dal Nord Europa sono penetrate nel bacino del Mediterraneo, provocando un rinforzo dei venti freddi di bora e grecale, responsabili di un ritorno a un contesto praticamente invernale, con temperature in calo e il ritorno della neve a bassa quota sulle regioni del Nordovest”. “Da Mercoledì 19 prosegue il meteorologo – il quadro atmosferico tornerà gradualmente stabile e, nel corso della giornata, inizieranno ad attenuarsi le fredde correnti nordorientali. Si aprirà così quella che sarà considerata la seconda delle tre fasi stagionali previste per questa settimana: una parentesi tipicamente primaverile, contrassegnata da giornate soleggiate e da temperature in generale ripresa, che caratterizzeranno giovedì 20 (giorno dell'equinozio) e venerdì 21 marzo.

A partire però da sabato 22, arriva la terza fase stagionale, questa volta caratterizzata da un contesto climatico di stampo tipicamente autunnale. Le correnti torneranno a orientarsi dai quadranti meridionali (Scirocco), sospinte dall'arrivo di un vortice ciclonico pronto a riportare il maltempo su gran parte del Paese, seppur in un contesto climatico relativamente mite e soprattutto molto umido.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Mercoledì 19 marzo: sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti sulle zone meridionali. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo con gelate nelle zone interne. Massime in aumento. Giovedì 20 marzo: sereno o poco nuvoloso con addensamenti sulle zone occidentali. Venti: meridionali. Mari: poco mossi. Temperature: in aumento, tuttavia al primo mattino saranno ancora possibili locali gelate sulle zone interne. Venerdì 21: parzialmente nuvoloso o nuvoloso, prevalentemente per nubi medio alte e stratificate. Venti: di Scirocco, deboli nell'interno, moderati con rinforzi su costa e Arcipelago. Mari: mossi sottocosta, molto mossi al largo. Temperature: in ulteriore rialzo, con punte anche di 18-19°C in pianura. Sabato 22: nuvoloso con nuvolosità in ulteriore aumento fino a cielo coperto. Piogge in mattinata sulle zone di nord ovest e sul litorale, in graduale estensione al resto della regione nel corso del pomeriggio e soprattutto della sera. Venti: di Scirocco moderati con rinforzi fino a forti su Arcipelago e litorale, da deboli a localmente moderati altrove. Mari: molto mossi. Temperature: in ulteriore aumento le minime, in calo le massime.

