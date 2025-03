Nuove frane. Molte famiglie restano isolate

Nuove frane e cedimenti dell’asfalto, nei territori comunali di Lamporecchio e Serravalle. E’ soprattutto la SP9 a (continuare a) manifestare le principali criticità. Il tratto di strada provinciale fra San Baronto e Casalguidi era del resto già stato chiuso ed è difficile ad oggi ipotizzare quando riaprirà. "La situazione è sempre la stessa da qualche anno, dopo precipitazioni particolarmente intense: senza un intervento strutturale da milioni di euro, difficilmente il problema sarà risolto – ha commentato Marco Leporatti, uno dei residenti di San Baronto – non siamo fortunatamente del tutto isolati, ma allo stato attuale una persona che deve arrivare a Pistoia in ospedale impiegherebbe più di mezz’ora, mentre chi deve andare a Firenze è costretto a passare da Empoli". Disagi che promettono di proseguire, nonostante l’intervento della Provincia e dei Comuni coinvolti (con il coinvolgimento di esperti di geologia). Rimane chiusa anche la SP27 Cantagrillo Vergine dei Pini, sempre a causa di uno smottamento. Problemi anche per via di Baco, nel territorio di Serravalle, dove si è verificato un movimento franoso che ha riversato sulla strada sottostante un notevole quantitativo di materiale. Ed allo stato attuale, la località di Baco risulterebbe di fatto isolata: stando a quanto fatto sapere dal Comune, sarebbero circa una cinquantina le persone interessate. Anche se a breve dovrebbe prendere il via un intervento in via Catavoli, anche per sbloccare la situazione: per quanto riguarda via Catavoli per l’appunto, il vice-sindaco Alessio Gargini ha fatto sapere che i lavori avranno inizio stamani, con l’obiettivo di poter riaprirla al transito a partire da domani.

Giovanni Fiorentino