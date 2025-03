Frana sulla ferrovia, sospesa la circolazione dei treni: “Almeno tre giorni di lavoro”

Firenze, 17 marzo 2025 – Nuovi problemi per chi viaggia in treno a causa del maltempo che ha falcidiato la Toscana nei giorni scorsi. E’ stata infatti sospesa da Rfi a causa di una frana la circolazione dei treni sulla ferrovia linea Firenze - Borgo San Lorenzo, via Pontassieve. I binari sono interrotti fra le stazioni di Contea e Rufina.

A causare il nuovo stop - dopo quello immediato per il maltempo del 13-15 marzo -, spiega una nota di Rfi, "sono i danni subiti da un muro di protezione della linea, all'imbocco di una galleria, a causa di uno smottamento del terreno sovrastante la zona". Le squadre tecniche "sono a lavoro per ripristinare le condizioni necessarie alla ripresa del passaggio dei treni" e sono "previste non meno di tre giornate di lavoro".

Di conseguenza, i treni del servizio Regionale di Trenitalia subiscono cancellazioni o modifiche e fra le stazioni dei paesi di Contea e Rufina è stato predisposto un servizio con bus.