Clima, ecco le zone migliori: Toscana e Umbria tra caldo africano, piogge e nebbia

Firenze, 20 marzo 2025 - Dopo la terribile ondata di maltempo che ha spazzato la Toscana lo scorso fine settimana provocando disastrose conseguenze (e fortunatamente con solo danni alle cose ma senza vittime), il meteo cambia di nuovo. Negli ultimi giorni le temperature hanno fatto le bizze: escursione termica alle stelle, con gelate al mattino e primavera piena nel primo pomeriggio.

Qualche esempio? Circa 18 gradi di escursione termina a Borgo San Lorenzo (Firenze) e Montecarlo (Lucca), da meno 2 di minima a più 16 di massima. A Firenze, stazione meteo dell'Orto Botanico, nella giornata di mercoledì 19 marzo si è avuta una minima di 1° poco prima delle 7 del mattino ma alle quattro del pomeriggio il termometro ha raggiunto i 17 gradi (peraltro temperatura massima in Toscana della giornata di ieri). Ma le minime sono state da inverno pieno: in montagna si sono sfiorati i -9° sia alla stazione meteo della Croce Arcana (Abetone Cutigliano) che a quella di Foce a Giovo (Coreglia Antelminelli, Lucca), entrambe intorno ai 1.700 metri. Ma ha fatto molto freddo anche in collina: a Badia Agnano (Arezzo) sfiorati i meno cinque ieri mattina.

Temperature in risalita ma ancora sottozero nella mattinata di giovedì 20 soprattutto nell'Aretino: si sono registrati -4,9° a Palazzo del Pero, meno 4 a Ortignano e Monterchi, ma si è scesi a meno 2 a quote collinari anche nelle province di Firenze, Pistoia, Grosseto, Siena. Decisamente diversa la situazione sulla costa livornese e sulle isole dove non si è andati sotto i 12-13 gradi (Giglio, Portoferraio, San Vincenzo, Donoratico).

"Si tratta di temperature più basse delle medie del periodo, ma tutt'altro che eccezionali", dice comunque il Consorzio Lamma che spiega: "Nel mese di marzo, infatti, sono piuttosto comuni ritorni di freddo in Toscana. L'episodio attuale si esaurirà già giovedì con le ultime gelate nelle zone interne. In generale il freddo anomalo, se non eccessivo, in questo periodo non comporterebbe danni alla vegetazione. Tuttavia, inverni sempre più miti espongono maggiormente le piante agli effetti delle gelate anche nel mese di marzo per via di fasi fenologiche sempre più anticipate".

In effetti le previsioni per venerdì 21 elaborate dal Lamma indicano un cielò parzialmente nuvoloso o nuvoloso con addensamenti più compatti sulle zone occidentali e possibili deboli piogge sul finire della giornata ma soprattutto Scirocco con temperature in ulteriore rialzo, con punte massime di 18-19 gradi in pianura. E chi deve andare in mare faccia attenzione: è previsto mosso sottocosta, molto mosso al largo.