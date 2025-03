Le (brutte) previsioni: "Pioggia abbondante anche nel weekend"

"E’ presto per fare previsioni esatte, ma di sicuro la pioggia torna abbondante dal week end, lasciando, anche nell’area pisana, forse qualche sprazzo di bel tempo nella giornata di lunedì per poi riprendere insistentemente a piovere tra martedì e mercoledì". Sono le le previsioni del meteorologo e amministratore unico del consorzio Lamma, Bernardo Gozzini, che indica un week end da ombrelli aperti ma che potrebbe trasformarsi in un altro incubo per il rischio allagamenti anche se, aggiunge l’esperto, "sapremo essere più precisi solo venerdì quando i nostri modelli previsionali ci indicheranno con maggiore precisione dove si localizzerà il fenomeno di bassa pressione previsto sulla Spagna e che potrebbe investire nelle ore successive anche la Toscana ma ora non sappiamo dire se i temporali previsti si abbatteranno sull’area nord occidentale o più nell’interno".

Quel che è certo è lo stato di allerta, che dopo l’ondata di piena che ha spaventato l’intero bacino dell’Arno provocando, di conseguenza, con l’apertura dello Scolmatore, anche allagamenti e disagi nel Livornese, ma ogni decisione su eventuali misure di precauzione sarà presa solo nella giornata di venerdì. Non prima. "Oggi - spiega Gozzini - sappiamo fondamentalmente che da sabato comincia a piovere e che ci sono correnti sciroccali moderate ma intense, che porteranno piogge diffuse e locali rovesci che interesseranno con il passare delle ore anche le aree più meridionali della Toscana. E’ però impossibile prevedere quale sarà il grado di allerta che eventualmente verrà diramata in funzione di questo peggioramento del tempo, anche perché queste valutazioni tengono conto non solo delle condizioni meteorologiche ma anche di quelle del terreno e devono quindi essere contestualizzate rispetto a quel momento".

A questo proposito, al di là del calo termico, sono state molto importanti le giornate di sole e di vento di questi giorni: le correnti fredde hanno abbassato la temperatura, soprattutto quella percepita, ma comunque le correnti più fredde hanno asciugato l’aria contribuendo ad asciugare più in fretta il terreno che, diversamente, avrebbe fatto più fatica a smaltire l’acqua accumulata. Per questo, conclude Gozzini, "lo slittamento da venerdì a sabato dell’arrivo delle piogge abbondanti è un fatto già positivo perché tutto contribuisce a rendere il terreno meno saturo e creare condizioni generali di contesto maggiormente favorevoli, sia nelle aree interne caratterizzate da frane e smottamenti, sia in quelle che sono invece attraversate da fiumi e torrenti".

