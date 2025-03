Frana si stacca dalla collina, donna resta bloccata nel fango: portata in ipotermia al pronto soccorso

Vinci, 22 marzo 2025 – Paura in tarda serata in una zona isolata nella campagna di Vinci. Una donna è rimasta coinvolta in una frana. È successo intorno alle 22:10 in via Pistoiese.

In base alle prime informazioni disponibili, la donna, coinvolta nella frana, sarebbe rimasta bloccata a terra da 40 centimetri di fango che si è distaccato dalla collina soprastante. È riuscita a chiamare il 112 e a chiedere aiuto.

Al momento la dinamica esatta di quanto accaduto non è chiara. La donna è andata in ipotermia. Arrivati sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, l’hanno soccorsa e posizionata sulla tavola spinale. Allontanata poi dalla zona interessata dalla frana è stata consegnata al personale sanitario del 118.

È stata ricoverata in codice rosso – dunque in gravi condizioni – al pronto soccorso di Empoli, ma non risulta in pericolo di vita. La strada è stata chiusa al traffico. Chiusa anche una strada secondaria che porta ad alcune abitazioni disabitate.