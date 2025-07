Premio Promozione. Vince la Cerretese

Si è tenuta il 18 giugno la “Notte delle Stelle 2025“, la serata più attesa del calcio dilettantistico toscano che vede una lunga lista di riconoscimenti ai "migliori" delle rispettive categorie, della stagione 2024/25 in Eccellenza e Promozione, organizzata dall’Almanacco del Calcio Toscano e da Tv Prato in collaborazione con La Nazione, all’Art Hotel Museo di Prato. Tra le onorificenze, si è distinta quella per il premio Promozione dell’Anno, vinto dalla Real Cerretese che ha dominato il Girone A di Promozione, chiudendo il campionato con addirittura tre giornate di anticipo, con 62 punti e concludendo la stagione a sette lunghezze di vantaggio dalle inseguitrici Lunigiana Pontremolese e Pietrasanta. Risultato, che è il sintomo di un gruppo squadra unito che ha ben figurato anche contro compagini di assoluto livello. Gli elogi arrivano anche dal direttore sportivo Piero Beneforti: "Una promozione bellissima al culmine di un’annata eccezionale, non dico che sia stato un epilogo inaspettato perché venivamo da due anni con ottimi risultati, ma questo era senza dubbio il campionato più difficile degli ultimi anni, con tante compagini in lotta per il primo posto: vincerlo, e farlo con anticipo, fa molto piacere. A maggior ragione, sapendo che la Real Cerretese non disputa un campionato di Eccellenza da 22 anni". L’Eccellenza, si sa, è la classe regina dei dilettanti e questo implica cambiamenti da affrontare: "Ci siamo già mossi sul mercato per prepararci al meglio, abbiamo le idee chiare: sappiamo che il passaggio in Eccellenza porta nuove difficoltà da gestire, ad esempio bisognerà aumentare il numero di allenamenti, e con la preparazione bisognerà partire prima del solito". "Sul mercato – prosegue - volevamo aumentare la rosa anche numericamente, inserendo 4 o 5 ragazzi del 2007 in rosa, perché vogliamo ringiovanire l’assetto e valutarli subito in un bel banco di prova". Anche per questo, Beneforti non vuole alzare le aspettative: "L’obiettivo è mantenere la categoria, puntiamo alla salvezza in un campionato molto impegnativo. Cerreto sarà un po’ la Cenerentola rispetto a squadre più blasonate che troveremo".

Damiano Nifosì