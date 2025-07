Paolini sul podio del Gran Premio Città di Empoli. Piero Quagli diventa ’veterano’ del tiro a volo

Nel poligono Tiro a Volo La Torre, a Pisa, dal 27 al 29 giugno si è tenuta la sesta edizione del Gran Premio "Città di Empoli": i circa 80 partecipanti – non pochi visto anche il clima proibitivo - si sono sfidati nella disciplina del tiro a volo trap, una gara sui 50 piattelli più i 25 del ‘barrage’ finale, e nell’ultima uscita pisana a vincere è stato Paolini, seguito dal secondo Piscitelli e dal terzo De Ranieri. L’organizzatore dell’evento, l’empolese Piero Quagli, è comunque arrivato nei 6 finalisti del barrage con ottima prestazione, centrando 22 piattelli su 25 e piazzandosi al 5° posto finale: presente anche il consigliere Roberto Iallorenzi in rappresentanza del Comune di Empoli per le premiazioni. Quagli è un esperto tiratore che vanta una trentina di campionati toscani individuali e altrettanti a squadre, avendo anche vinto otto campionati italiani, sia nella categoria individuale che in quella a squadre, guadagnandosi poi una chiamata nella Nazionale italiana di Tiro a volo, prima nel 1991 e poi nel 2000. Da quest’anno ha raggiunto il traguardo dei 40 anni di attività, guadagnando lo status di ‘veterano’.