Un anno di giunta Mantellassi. Sicurezza, parchi e maxi cantieri: "Fatto tanto e tanto ancora da fare"

"È già passato un anno e tantissime cose sono già in cantiere o addirittura concluse – apre il sindaco Alessio Mantellassi, ringraziando la ’sua’ squadra di assessori, dipendenti e staff –. Come da programma di mandato, la nostra attenzione si è focalizzata in particolar modo sulle frazioni con servizi, manutenzioni, interventi anche piccoli ma puntuali su criticità segnalate da tempo. C’è tanto ancora da fare, ma abbiamo già messo in campo una programmazione specifica e a 360 gradi". E giù un elenco di progetti per disegnare la sua città ideale. Un elenco difficile da contenere nel perimetro di una pagina.

Capitolo grandi opere. La giunta ha concluso la progettazione del teatro Il Ferruccio e avviato il cantiere accanto al Palazzo delle Esposizioni, con 2 milioni di euro aggiuntivi dalla Regione Toscana, "per la riqualificazione della piazza e della facciata del Palazzo". Proseguono i lavori all’ex ospedale di via Paladini, lato piazza del Popolo, dove sorgerà il progetto “Fuoriclasse“ (3,3 milioni di finanziamento) "per il supporto ai giovani e contro il disagio sociale". Interventi in corso anche sul lato via Roma con nuove risorse stanziate dal Comune: i cantieri dureranno fino al 2026. Conclusi i lavori all’Ecopark di Ponte a Elsa, dove si è già svolta un’assemblea pubblica: a breve i bandi per le attività socio-sanitarie; in programma anche un centro giovani e un ufficio Urp distaccato.

Obiettivo parchi. Avviato il piano di rinnovo dei parchi con 250mila euro per i giardini di via Pio La Torre (Santa Maria), via Anna Frank (Marcignana), Palmiro Mancini (Brusciana), Pagnana, via Adda e Case Fanfani. Conclusa la riqualificazione del parco Mariambini (oltre 200mila euro) "con nuova illuminazione, videosorveglianza, area sportiva, vialetti rifatti, fontana riattivata e abbattimento del muro per migliorare l’accesso". In corso i lavori al parco della Rimembranza (150mila euro) con nuova area giochi, viale centrale sistemato, murales, area sosta bici, verde e illuminazione. Vinto bando regionale da 275mila euro per parchi accessibili (“progetto Piuma“) che prevede una nuova area gioco al Mariambini. Da giugno stanziati altri 180mila euro per il recupero di tre parchi nell’ambito del “Piano frazioni e quartieri“ e risorse per raddoppiare la presenza dei fontanelli d’acqua pubblica, da 5 a 10 e poi a 12. Tra i fiori all’occhiello il rifacimento di piazza Matteotti (850mila euro dopo la variazione di bilancio). Il Comune, infine, cerca risorse per il restyling del parco di Sant’Andrea.

Il nodo sicurezza. Avanza la progettazione della nuova sede della polizia municipale in piazza Don Minzoni con nuovi fondi stanziati nella variazione di bilancio dell’11 giugno. Aumentato di 448mila euro il finanziamento per il rifacimento di piazza Matteotti, "che manterrà l’area verde seguendo il modello di viale della Rimembranza e del parco Mariambini". Proprio il Mariambini è esempio di questa politica: riqualificazione seguita da eventi per restituire sicurezza e vivibilità. Finanziato dalla Regione il “progetto Hugo“ (107mila euro, di cui 32mila comunali) per partecipazione attiva e sicurezza sociale. Adesione anche a un bando per 26 nuove telecamere tra stazione e centro. Ripreso il dialogo per i gruppi di Controllo di vicinato, "uno strumento in più".

Ma se da una parte c’è da gioire per le nuove assunzioni nella Municipale, dall’altra c’è grande rammarico per il rinforzo negato al Commissariato di polizia. "Ci dispiace – commenta l’assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini –: lo Stato deve darci le risorse, ma continueremo a lavorare come da programma". E come da programma arriverà il rinnovo – con l’estensione ad altre aree – delle ordinanze no-alcol già sperimentate "con successo in zona stazione e limitrofe".

I temi caldi. Sul raddoppio ferroviario no news. "Il progetto è in mano a Rfi – ricorda Mantellassi –. A me, all’incontro pubblico con la cittadinanza, nessuno ha chiesto nulla sui sottoservizi... È in corso da parte di Rfi lo studio dell’abbassamento della strada degli zuccherifici. Sulla Consulta di vigilanza posso soltanto rassicurare". Quanto al gattile e al progetto per la nuova sede c’è, l’eredità resta congelata. "A bilancio ci sono 200mila euro, serve la rivalutazione degli immobili da vendere – spiega Mantellassi –: stiamo provando con un nuovo bando". Sul dramma dei fondi sfitti a Empoli, invece, il Comune annuncia di preparare un "sistema di sostegno per incentivare le attività. E i tanti eventi organizzati in città saranno un aiuto in più per portare la gente in strada".

elisa cap.