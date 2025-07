Lezioni sull’identità a scuola, è polemica: "Nessun indottrinamento sul genere"

Ad accendere la miccia era stata Susi Giglioli, capogruppo della Lega in consiglio comunale, ponendo l’accento su un progetto educativo dell’istituto comprensivo di Castelfiorentino che a suo dire avrebbe portato la "teoria gender" fra i banchi di scuola della primaria. E dopo una prima replica della sindaca Francesca Giannì, sulla questione è intervenuta l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, la quale ha fatto sapere di aver presentato un’interrogazione alla commissione europea "per sapere se Bruxelles sia al corrente di questo progetto e se intenda verificare il rispetto della neutralità educativa, della libertà delle famiglie e della tutela dei minori".

La controreplica di Giannì non si è fatta attendere. "Il progetto non parla di temi legati all’identità di genere o alla sessualità. Non lo fa. È legittimo, come per mille altri progetti, scegliere di farlo o meno. Ma mi chiedo se non sia pericoloso che la politica debba discutere dell’insegnamento nelle scuole in maniera così entrante, basandosi probabilmente su dei "sentito dire – ha scritto, attaccando l’europarlamentare –: mi sono premurata di assicurarmi che questo progetto fosse discusso nelle scuole, prima di parlarne. Questo perché la scelta è della scuola. Il comprensivo ha ricevuto un progetto bollinato da vari livelli di Governo. Mi si dice che giustamente sono stati presi dei giorni per valutarne il contenuto e poi votarlo. Niente teorie, niente indottrinamenti, niente di niente. Per questo mi trovo a spendere due parole verso quanto dichiarato da Ceccardi, come chiestomi proprio da chi quella scuola la vive e ha provato sulla propria pelle in questi giorni, con tanto disagio e dispiacere, questa impropria forzatura politica, questa prevaricazione".