’Parilandia’, ovvero quel posto dove tutti rispettano tutti

Bella iniziativa con i bambini delle classi prime e terze dell’istituto comprensivo Monte Argentario-Giglio di Porto Santo Stefano. Si tratta del progetto "Alla pari", a cura dell’Associazione Genitori, ideato dalla maestra Ida Solari per la conoscenza di sé, di incontro con l’altro e per una cultura del rispetto e della parità di genere, con la supervisione e l’apporto professionale dalla psicologa Agnese Benedetti.

"Si tratta di un piccolo passo verso la parità di genere – spiega Annarita Alocci, presidente dell’Associazione Genitori –, sperando di aver contribuito a gettare semi che possano rendere la prossima generazione migliore della nostra. Nella nostra sede in piazza Primo Wongher è stata allestita una mostra degli elaborati dei bambini che sarà visitabile giovedì e venerdì dalle 10 alle 13. Il mondo della scuola si configura come un ambiente fondamentale per promuovere una cultura di genere orientata all’equità, al riconoscimento dell’altro, sviluppando una consapevolezza critica rispetto ai modelli dominanti nella società. È attraverso la scuola e i contesti educativi che è possibile educare i bambini al rispetto delle differenze, sfidare e superare gli stereotipi. Sono stati attivati percorsi laboratoriali all’interno della simulazione di un mondo fantastico al nome di Parilandia, facendo interagire bambine e bambini, partendo da stimoli di tipo diverso, che hanno sollecitato pensieri ed emozioni. Sono state proposte letture di brani e riflessione sugli stessi, giochi di relazione e attività manuali per riflettere sulla propria unicità e sul rapporto con gli altri, per poi continuare nella costruzione dell’immagine femminile e maschile che porti al superamento dello stereotipo di genere".