Sport, nuovo palazzetto da 3 milioni: "Autunno decisivo per lo stadio. La piscina? Sani sarà la svolta"

Lo sport e gli impianti sportivi tra le "priorità" della giunta Mantellassi che, tra l’altro, ha contribuito convintamente – insieme ai comuni soci Certaldo, Fucecchio, Santa Croce e San Gimignano – alla scelta di rivoluzionare il cda di Aquatempra, gestore delle piscine. "Il cda uscente ha fatto un lavoro importante, ma volevamo un cambio di fase della società che portasse non solo a una corretta, seria gestione dell’azienda – ha risposto il sindaco ai cronisti –, ma anche a un nuovo rapporto con le amministrazioni comunali, le società sportive, i dipendenti, i sindacati, l’utenza... perché su quel fronte c’erano delle criticità. Il nuovo cda, guidato da una figura di grande spessore come Filippo Sani, dovrà sicuramente lavorare sulle relazioni. Abbiamo già partecipato al bando della Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo 10 milioni di euro per il nuovo impianto. Un project financing per rinnovarlo? Potrebbe essere uno strumento utile a finanziare ciò che da solo il Comune non riuscirebbe a fare".

Il rimando al modello per il restyling del Castellani è evidente. E anche in merito al nuovo stadio le novità non mancano. Dopo la realizzazione del percorso partecipativo, la giunta ha approvato una delibera da 15 punti per modificare, integrare e migliorare la proposta di project per il suo rifacimento. "La proposta della giunta, accolta dal proponente, ha migliorato il progetto e vi ha inserito elementi di forte mitigazione dell’impatto sulla città – ha spiegato Mantellassi –, prevedendo a carico del privato l’intervento di manutenzione del PalAramini, aree aperte per lo street basket, un’area a verde per il mercato nello spazio attualmente occupato dal Sussidiario, due rotonde per la viabilità e la sistemazione del parcheggio sterrato di Serravalle. La Responsabile unica del procedimento ha provveduto all’avvio della Conferenza dei servizi preliminare che sta proseguendo i suoi lavori". La conclusione della Conferenza dei servizi (asincrona) è già slittata al 10 luglio. In base ai documenti inviati dagli enti verrà valutata la necessità di fissare una riunione sincrona sui punti critici il 16 luglio. Se il verbale della Conferenza ne ponesse le condizioni sarà dichiarata la pubblica utilità propedeutica alla Conferenza dei servizi decisoria in autunno, quindi la gara, la fase di convenzione e l’avvio dei lavori. Tra le novità, infine, la partecipazione del Comune al bando “Sport e periferie” con il progetto del nuovo Palazzetto dello sport: un impianto da 1.100 posti, adatto a competizioni di alto livello, che nascerebbe a Ponte a Elsa. Il progetto di fattibilità descrive un intervento da 3,7 milioni di euro, di cui 3 milioni richiesti.

elisa cap.