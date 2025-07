Un campus per i portieri: "Abbiamo esaurito i posti"

È partito lunedì il primo campus dedicato interamente ai portieri, organizzato dal Serravalle Soccer Academy di Empoli, squadra che milita in Terza Categoria, presso il proprio impianto "M. Calugi". La giovanissima società sportiva, che si appresta ad iniziare solo il secondo anno di attività, ha infatti organizzato una sessione intensiva di allenamenti per portiere, dalla durata di 5 giorni, aperto a tutti gli aspiranti ‘numeri uno’ del territorio.

Il campus nasce dalla volontà della dirigenza e del presidente del Serravalle, Simona Salvadori, di portare sul territorio empolese una scuola per far crescere, migliorare e far sbocciare i giovani portieri che hanno voglia di migliorarsi e affezionarsi ad un ruolo tanto complesso, quanto fondamentale per il giuoco del calcio.

Il campus abbraccerà un po’ tutti i fondamentali richiesti dalla posizione del portiere: la postura corretta, varie tecniche di presa e respinta, ma anche di tuffi e di parate, focus sulle uscite alte e basse e, inevitabilmente, anche uno sguardo all’uscita dal basso con allenamenti tecnici per istruire i portieri del domani a usare i piedi efficacemente.

A svolgere il ruolo di istruttori vi saranno portieri ancora in attività e allenatori di portieri con esperienza, che seguiranno i ragazzi dai 6 a i 18 anni iscritti al campus, suddivisi in gruppi per un massimo di 3 allievi per istruttore.

La soddisfazione si evince dalle parole del presidente Simona Salvadori, che ha commentato: "Non ci aspettavamo, essendo una società giovane, di riuscire a esaurire i posti messi a disposizione per questo primo campus".