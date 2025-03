Sacchi di sabbia, persone evacuate per precauzione: maltempo, la provincia di Firenze si prepara

Firenze, 21 marzo 2025 – Il presidente della Regione Giani aveva già allertato i sindaci parlando con loro dei possibili pericoli di nuove piogge. Poi l’emanazione dell’allerta arancione per la nuova ondata di maltempo tra sabato 22 e domenica 23 marzo. Adesso gli stessi primi cittadini prendono provvedimenti preventivi in provincia di Firenze per contrastare nuovi e temuti disagi a causa della pioggia. Sarà una perturbazione intensa quella del weekend.

E le azioni preventive vanno nella direzione di salvare il salvabile e mettere al sicuro la gente. Soprattutto in quei paesi, come San Piero a Sieve, frazione di Scarperia San Piero e Contea, frazione del comune di Rufina, tra le zone più colpite dall’alluvione di solo una settimana fa, quello di venerdì 14 marzo. Nuova pioggia abbondante su un territorio già ferito sarebbe disastrosa.

In questa foto, Sesto Fiorentino nei giorni del maltempo, che venerdì 14 marzo hanno portato allo straripamento del torrente Rimaggio

Marradi, evacuati per precauzione

"Dopo i sopralluoghi fatti in questi giorni con i tecnici – dice il sindaco di Marradi Tommaso Triberti – abbiamo disposto l'evacuazione temporanea di circa 70 residenti, oltre ad alcune seconde case, come misura precauzionale. Il nostro territorio è fragile e, visto quanto accaduto negli ultimi giorni e nei mesi scorsi, riteniamo necessario mettere in sicurezza le persone prima dell'arrivo della nuova ondata di maltempo, per cui la Protezione civile ha dichiarato allerta arancione".

''La decisione dell'evacuazione si basa ovviamente anche sulle valutazioni dei tecnici: anche nella giornata di ieri geologi e ingegneri hanno fatto sopralluoghi su tutto il territorio - spiega Triberti - e sulla base delle loro indicazioni abbiamo ritenuto opportuno evacuare alcune abitazioni che potrebbero trovarsi in una situazione di rischio''.

''L'ordinanza di evacuazione entrerà in vigore domattina, in concomitanza con l'allerta meteo arancione decisa dalla Protezione civile - spiega il sindaco di Marradi - ma già da questa sera abbiamo predisposto alloggi temporanei per accogliere chi ne avrà bisogno.

Campi Bisenzio, sacchi di sabbia ai cittadini

Sono stati distribuiti dal Comune di Campi Bisenzio seicento sacchi di sabbia forniti dalla Regione. Sacchi che verranno sistemati alle porte delle case per contrastare eventuali nuovi allagamenti. Lo spiega il Comune di Campi Bisenzio, che ha pubblicizzato l’iniziativa sui suoi canali social. Sempre a Campi Bisenzio, scuole chiuse ma non solo. Chiudono anche il Museo di Gonfienti, parchi pubblici, giardini e cimiteri, ogni tipo di mercato e le manifestazioni all’aperto.

Bagno a Ripoli corre ai ripari

Ma anche a Bagno a Ripoli ci si prepara all’ondata di maltempo. “Dalle 7 di sabato 22 marzo e fino alla fine dell'evento meteo – si legge in una nota del Comune – saranno chiusi parchi e giardini pubblici. Resteranno chiusi anche i cimiteri, comunali e non. E sarà annullato il mercato settimanale che avrebbe dovuto svolgersi a Ponte a Ema. Restano per il momento aperti, in attesa di capire come si evolve la situazione, gli impianti sportivi presenti sul territorio e la scuola superiore Gobetti-Volta.