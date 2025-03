Firenze, allerta arancione: il meteo crea ancora apprensione. Scuole, la situazione

Firenze, 21 marzo 2025 – Pur essendo comunemente indicato come il primo giorno di primavera, è un venerdì 21 marzo caratterizzato da una nuova emissione di allerta arancione per la provincia di Firenze. La seconda allerta del genere in pochi giorni, dopo quella che ha provocato gravissimi danni per il maltempo.

Una settimana fa infatti la forte perturbazione che ha stazionato sulla provincia ha provocato esondazioni e allagamenti. Soprattutto per la zona di San Piero a Sieve, Dicomano, il Mugello, luoghi dove ancora si lavora e si spala il fango. A sette giorni di distanza (era venerdì 14 marzo) l’allerta diramata dalla Regione Toscana è appunto di nuovo arancione.

Previsioni meteo Firenze

E riguarda l’intera provincia di Firenze, tranne un estremo lembo sud est, tra Reggello, Figline Incisa e Rignano dove invece l’allerta sarà gialla. Questa nuova allerta arancione è per rischio idrogeologico. Il rischio insomma che questa nuova pioggia gonfi in maniera pericolosa i fiumi minori (quelli che hanno già provocato i danni) è considerevole.

A sinistra, la cartina senza allerta di venerdì 21 marzo. A destra, la cartina con l'allerta arancione di sabato 22 marzo. Un piccolo lembo, corrispondente alla zona di Reggello, Rignano e Figline Incisa Valdarno

Situazione scuole

Da monitorare la situazione dell’eventuale chiusura scuole. In una giornata, sabato, in cui che complice l’autonomia scolastica, l’allerta arancione ha meno impatto visto che diversi istituti sono chiusi. Ma molti altri, di ogni ordine e grado, sono regolarmente aperti. (Durante la giornata forniremo aggiornamenti sulle eventuali chiusure, ndr).

I sacchi di sabbia

Con la paura di nuove inondazioni, la popolazione cerca di proteggersi. Come ad esempio a Campi Bisenzio, dove nel pomeriggio di venerdì il Comune tramite la sua pagina Facebook ha pubblicizzato la distribuzione di sacchi di sabbia da mettere alle porte. Seicento sacchi forniti dalla Regione che sono terminati velocemente, in attesa che ne arrivino altri.

La Città Metropolitana

“Sabato 22 marzo, dalle 7 alle 24 – dice la sindaca della Città Metropolitana Sara Funaro – scatta l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore (Ema, Mugnone, Terzolle). Oltre al Comune di Firenze, zona riguardante anche Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Gli avvisi sono stati emessi anche in considerazione delle criticità ancora presenti sul territorio colpito dall’evento meteorologico della settimana scorsa”.