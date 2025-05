La grande musica Tre concerti per l’estate

Roberto Vecchioni, la Bandabardò e i Musici di Guccini, sono gli artisti che l’amministrazione comunale ha scelto per animare l’estate cittadina. Tre concerti in programma nella centralissima piazza Matteotti. Si parte martedì 24 giugno con Roberto Vecchioni, che porterà in scena il suo ‘Tra il silenzio e il tuono Tour’, domenica 29 giugno sarà invece la volta della Bandabardò con i ritmi scatenati del suo ‘Fandango tour 2025’, mentre per giovedì 3 luglio è previsto il concerto dei ‘Musici di Guccini’.

"La musica dal vivo sarà una delle grandi protagoniste della prossima estate – commenta l’assessore alla Cultura Gea Dazzi –. A Carrara abbiamo deciso di andare nel solco di quanto già fatto un anno fa e portare tre appuntamenti dedicati alla musica d’autore, ma anche capace di far ballare, divertire e riflettere. Rispetto allo scorso anno è cambiatala location: scelta piazza Matteotti, uno dei luoghi simbolo del centro storico. Il programma credo sia di altissimo livello – prosegue Dazzi –. Cominceremo con uno dei maestri assoluti della musica italiana, Roberto Vecchioni, per poi proseguire con una band storica come la Bandabardò e poi concludere con dei virtuosi come i Musici di Guccini".

Porterà a Carrara il concerto ‘Tra il silenzio e il tuono Tour’, che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario, Roberto Vecchioni. Lo spettacolo, prodotto da Dm Produzioni, nella prima parte è dedicato ai brani dell’ultimo album ‘L’Infinito’, poi lascia spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme musica e parola. Già dal titolo, autocitazione di ‘Chiamami ancora amore’, emerge il rimando autobiografico insieme all’analisi dei grandi temi che animano la passione dell’autore: la letteratura, la filosofia, la musica e il cinema. I concerti della ‘Bandabardò’ sono vere feste. chiudono i ‘Musicisti di Guccini’ (Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini, Vince Tempera, Antonio Marangolo, Ellade Bandini e Giacomo Marzi) dando di dare continuità a un patrimonio artistico e poetico immenso.

E’ un grande spettacolo di canti e monologhi il tour di Roberto Vecchioni “Tra il silenzio e il tuono”. "Il silenzio appartiene all’immaginazione, allo spirito, all’anima, mentre il tuono invece appartiene a quello che ho fatto e mi è stato fatto cioè alla vita, che pulsa molto: l’unico modo per acquietarla è rivolgersi alla spirito – spiega Vecchioni – tutta la prima parte dello s ettacolo è giocata sull’ultimo disco e sui personaggi che hanno battuto il destino, hanno combattuto il male, hanno amato la vita, gli altri e se stessi. Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. La seconda parte dello spettacolo, invece, è una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima, che most rano come si è arrivati al concetto di infinito attraverso pensieri particolari sull’amore, sul sogno, sull’esistenza, sul dolore, sulla gioia , sulla felicità... e come poi tutte queste piccole cose si siano ricomposte in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo".

Vecchioni è accompagnato dalla band storica: Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria)